Fórmula 1

De los tests a la carrera: por qué los equipos cliente de Mercedes podrían ganar rendimiento en Melbourne

De cara al Gran Premio de Australia, primera cita del calendario 2026 de la Fórmula 1, los equipos cliente de Mercedes recibirán la especificación más reciente de la unidad de potencia alemana. Tras completar la pretemporada con una versión anterior por motivos estratégicos y logísticos, McLaren, Alpine y Williams contarán en Melbourne con el motor definitivo homologado para el inicio del campeonato.