De los tests a la carrera: por qué los equipos cliente de Mercedes podrían ganar rendimiento en Melbourne
De cara al Gran Premio de Australia, primera cita del calendario 2026 de la Fórmula 1, los equipos cliente de Mercedes recibirán la especificación más reciente de la unidad de potencia alemana. Tras completar la pretemporada con una versión anterior por motivos estratégicos y logísticos, McLaren, Alpine y Williams contarán en Melbourne con el motor definitivo homologado para el inicio del campeonato.
Impulso en Australia: McLaren, Alpine y Williams recibirán la última evolución Mercedes. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed
Durante los ensayos invernales realizados en Barcelona y Bahréin, las unidades de potencia de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team acumularon más de 20.000 kilómetros, una cifra que refleja la intensidad del programa técnico previo al arranque del campeonato.
Sin embargo, existió una diferencia clave: mientras el equipo oficial trabajó con la última evolución del propulsor —denominada “M17 E Performance”—, sus clientes McLaren Formula 1 Team, Alpine F1 Team y Williams Racing utilizaron una versión anterior, considerada suficientemente fiable para completar el programa de rodaje.
La decisión respondió a una lógica operativa: centralizar el desarrollo final en una única estructura permitió a Mercedes minimizar riesgos logísticos, evitar eventuales faltantes de piezas y validar el rendimiento de la nueva especificación con una base de datos estable antes de distribuirla a cuatro equipos distintos.
Andrea Stella, director de McLaren, confirmó indirectamente que habría diferencias entre el motor utilizado en Sakhir y el que se empleará en Melbourne, aunque evitó profundizar en detalles técnicos. Sí destacó la fiabilidad del bloque utilizado en los test y la importancia de comprender la interacción entre unidad de potencia, chasis y piloto.
El marco reglamentario: igualdad obligatoria desde la primera carrera
Una vez iniciada la temporada, cualquier diferencia de especificación queda prohibida por el reglamento técnico. El Anexo C5 del Reglamento 2026 establece que cada motorista debe homologar un único dossier técnico aplicable a todos los equipos a los que provee.
En términos prácticos, esto implica que todas las unidades de potencia deben ser idénticas en hardware, software y parámetros operativos. Solo se permiten modificaciones accesorias mínimas vinculadas a cuestiones de instalación —como cableado o escapes— y variaciones en combustible o lubricantes si el cliente opta por un proveedor alternativo.
El reglamento es explícito: las unidades deben “funcionar de la misma manera” y con softwares de control idénticos. Esto elimina cualquier margen para diferencias competitivas deliberadas entre equipo oficial y clientes una vez que comienza la competencia.
¿Habrá un salto inmediato en Melbourne?
El hecho de que McLaren, Alpine y Williams reciban en Australia la especificación definitiva abre la puerta a un posible “pequeño impulso” de rendimiento respecto a lo visto en Bahréin. En un contexto técnico donde las ganancias suelen medirse en décimas, una mejora marginal en eficiencia térmica, recuperación energética o calibración electrónica puede resultar significativa en clasificación.
Con la homologación prevista antes del 1° de marzo y el inicio de actividad en pista pocos días después, el estreno en Melbourne marcará el verdadero punto de comparación. A partir de allí, todos los equipos impulsados por Mercedes competirán en igualdad mecánica, y cualquier diferencia quedará exclusivamente en manos del paquete aerodinámico y la ejecución en pista.
