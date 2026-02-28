Arranca la Fórmula 1: a qué hora se corre el GP de Australia y cómo verlo en vivo
La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza en Melbourne con presencia de Franco Colapinto, quien inicia su primer año completo en la categoría. La carrera se disputará a la 1 de la madrugada del domingo 8 de marzo. Se podrá ver Disney+ Premium (streaming), FOX Sports Argentina y F1 TV.
F1 en Australia: horarios para Argentina y dónde ver el debut 2026. Credito: REUTERS/Edgar Su
La Fórmula 1 pone primera en el circuito de Albert Park, en Melbourne, escenario tradicional del calendario y uno de los trazados semi urbanos más desafiantes del campeonato. Allí comenzará oficialmente el campeonato 2026, con expectativas renovadas tanto en lo deportivo como en lo técnico.
Para Latinoamérica, la atención estará puesta en dos nombres propios.
Por un lado, Franco Colapinto afrontará su primera temporada completa en la máxima categoría al volante de Alpine, en un año clave para consolidarse en la élite. Por otro, Sergio Pérez regresa a la parrilla tras su salida a fines de 2024, decidido a relanzar su trayectoria en la categoría.
Australia tiene un significado especial para el mexicano: fue allí donde debutó en 2012 y logró sus primeros puntos —aunque luego fueron anulados por una irregularidad técnica en el Sauber—. Para Colapinto, en cambio, será su primera experiencia en Albert Park con un Fórmula 1, en un contexto donde Alpine apuesta fuerte tras el cambio al motor Mercedes.
Horarios del GP de Australia 2026 para Argentina
La diferencia horaria con Australia obliga a los fanáticos argentinos a ajustar el reloj. Las sesiones comenzarán el jueves 5 de marzo por la noche en Argentina (22.30 horas), mientras que la competencia principal será en la madrugada del domingo 8 de marzo, a partir de la 1 AM.
Prácticas libres: jueves 5 (22.30 horas) y viernes 6 de marzo (02.00 y 22.30 horas)
Clasificación: sábado 7 de marzo (02.00 horas)
Carrera: domingo 8 de marzo, en la madrugada (a partir de la 01.00 horas).
Dónde ver el GP de Australia en Argentina
La transmisión del Gran Premio podrá seguirse en vivo a través de: Disney+ Premium (streaming), FOX Sports Argentina y por F1 TV, la plataforma oficial de la categoría