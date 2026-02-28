Temporada 2026

Arranca la Fórmula 1: a qué hora se corre el GP de Australia y cómo verlo en vivo

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza en Melbourne con presencia de Franco Colapinto, quien inicia su primer año completo en la categoría. La carrera se disputará a la 1 de la madrugada del domingo 8 de marzo. Se podrá ver Disney+ Premium (streaming), FOX Sports Argentina y F1 TV.