Arrancan desde atrás

Moto3 en Tailandia: Morelli y Perrone largarán 11º y 14º; Acosta ganó la sprint de MotoGP

La primera fecha del campeonato en el Circuito Internacional de Chang dejó un arranque cuesta arriba para los argentinos en Moto3. Marco Morelli y Valentín Perrone partirán 11º y 14º, respectivamente. En la categoría reina, Pedro Acosta se llevó la carrera sprint tras una sanción a Marc Márquez.