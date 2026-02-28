Moto3 en Tailandia: Morelli y Perrone largarán 11º y 14º; Acosta ganó la sprint de MotoGP
La primera fecha del campeonato en el Circuito Internacional de Chang dejó un arranque cuesta arriba para los argentinos en Moto3. Marco Morelli y Valentín Perrone partirán 11º y 14º, respectivamente. En la categoría reina, Pedro Acosta se llevó la carrera sprint tras una sanción a Marc Márquez.
Arranque exigente en Chang: los argentinos fuera del top 10. Foto: Archivo
El inicio de la temporada en Tailandia no fue sencillo para los representantes argentinos en Moto3. Marco Morelli y Valentín Perrone, ambos con KTM, quedaron fuera del top 10 en la clasificación disputada en la madrugada argentina en el Circuito Internacional de Chang.
Morelli, que afronta su primera temporada completa en la categoría, marcó un tiempo de 1:41,363 y se ubicó 11º, a escasas décimas de meterse entre los diez mejores.
El inicio de la temporada en Tailandia no fue sencillo para los representantes argentinos Perrone y Morelli en Moto3.
El joven piloto mostró ritmo competitivo, aunque le faltó cerrar una vuelta ideal que le permitiera ganar algunas posiciones clave en una divisional donde las diferencias son mínimas.
Clasificación exigente para los argentinos en Moto3
Para 2026, el objetivo del argentino es consolidarse en el lote de punta, sumar regularidad y empezar a pelear por podios. El ritmo mostrado en los entrenamientos alimenta expectativas de cara a la carrera del domingo.
En el caso de Perrone, con mayor experiencia en la categoría y tras haber finalizado décimo en el campeonato pasado, la clasificación tampoco resultó ideal.
El inicio de la temporada en Tailandia no fue sencillo para los representantes argentinos Perrone y Morelli en Moto3.
Su mejor registro fue de 1:41,752, lo que lo dejó 14º en la grilla. Si bien no fue el comienzo esperado, el piloto argentino ha demostrado capacidad para avanzar en carrera, especialmente en pelotones numerosos como los habituales en Moto3.
La pole position quedó en manos del español David Almansa (KTM), quien estableció un contundente 1:40,088 y aventajó por casi medio segundo a su compatriota Álvaro Carpe, también con KTM, confirmando el dominio de la marca en esta primera fecha.
El inicio de la temporada en Tailandia no fue sencillo para los representantes argentinos Perrone y Morelli en Moto3.
La competencia de Moto3 se disputará este domingo a la 1:00 de la madrugada (hora argentina).
Acosta se impone en la sprint tras la sanción a Márquez
En MotoGP, la categoría reina, la jornada dejó un desenlace cargado de polémica. El español Pedro Acosta (KTM) se quedó con la victoria en la carrera sprint luego de que Marc Márquez (Ducati) fuera penalizado por una maniobra en la última vuelta.
Márquez había superado a Acosta en pista a una vuelta del final, pero los comisarios consideraron irregular la acción y le ordenaron devolver la posición. De esta manera, Acosta heredó el primer puesto y celebró un triunfo que lo convirtió, con 21 años y 279 días, en el ganador más joven de una sprint en MotoGP.
El inicio de la temporada en Tailandia no fue sencillo para los representantes argentinos Perrone y Morelli en Moto3.
El podio lo completaron el propio Márquez y Raúl Fernández (Aprilia). También sumaron puntos Ai Ogura (Aprilia), Jorge Martín (Aprilia), Brad Binder (KTM), Joan Mir (Honda) y los italianos Fabio Di Giannantonio y Francesco Bagnaia, ambos con Ducati.
La carrera principal de MotoGP se largará este domingo a las 4:00 de la madrugada (hora argentina), en una jornada que promete acción intensa tanto en la lucha por la victoria como en la remontada que intentarán los argentinos en Moto3.