La Justicia negó a “Chiqui” Tapia viajar a Venezuela para un acto oficial
La solicitud fue presentada por la defensa del presidente de la AFA para salir del país a fines de febrero, al considerar que el cambio de destino y las inconsistencias en las invitaciones no se ajustaban a la autorización previa ni ofrecían garantías suficientes.
El viaje estaba previsto para fines de febrero y comienzos de marzo.
El juez en lo Penal Económico rechazó el pedido de autorización presentado por la defensa de Claudio “Chiqui” Tapia para viajar a Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. La solicitud había sido vinculada a un evento organizado por la Federación Venezolana de Fútbol, donde Tapia iba a representar al organismo en la inauguración de obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.
La semana pasada, el tribunal ya había autorizado al dirigente a salir del país con destino a Barranquilla y Río de Janeiro entre el 23 y el 28 de febrero para participar de reuniones oficiales de la CONMEBOL, pero cuando la defensa informó que Tapia iba a modificar el itinerario para volar desde Brasil hacia Caracas, los jueces consideraron que ese cambio no estaba contemplado inicialmente.
En la nueva presentación, la defensa había pedido el permiso para ausentarse del país entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, argumentando que el evento se había reprogramado para los días 1 y 2 de marzo, y aportó un itinerario actualizado. También afirmó que Tapia regresó a Argentina el 27 de febrero, antes de la nueva fecha solicitada.
¿Por quése rechazóel permiso?
En su decisión, los magistrados advirtieron inconsistencias en las invitaciones presentadas, ya que en las notas oficiales se consignaron diferentes fechas para el mismo evento, lo que generó dudas sobre la credibilidad del pedido.
“Se cursaron dos notas de invitación para el mismo evento, pero en cada una de ellas se consignaron distintas fechas de realización, lo que torna dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado”, señala la resolución judicial.
Además, el tribunal sostuvo que la modificación del itinerario original excedía los límites de la autorización previamente concedida. Al no haber sido aprobados ni el nuevo destino ni los cambios en la ruta, la solicitud fue rechazada por no ajustarse a lo autorizado en primera instancia.
El dirigente debía participar de un acto institucional fuera del país.
Seguridadinternacional
Los jueces también tuvieron en cuenta la situación de inestabilidad política que atraviesa Venezuela, con denuncias públicas de detenciones arbitrarias, incluso de ciudadanos argentinos, y advirtieron que las actuales relaciones diplomáticas entre la Argentina y ese país no garantizarían una adecuada respuesta judicial en caso de ser necesario.
El Ministerio Público Fiscal había dictaminado que la autorización podía concederse bajo caución, pero el tribunal finalmente rechazó el planteo al considerar que los elementos aportados no eran suficientes y que existían más dudas que certezas sobre la nueva solicitud.
La Justicia evaluó el pedido y resolvió no autorizar el traslado.
Contexto judicial de Tapia
El dirigente se encuentra involucrado en una causa penal por presunta retención indebida de aportes y tributos vinculados a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, por la cual fue citado a indagatoria en los próximos días. Su defensa también presentó un pedido para anular esa citación, alegando cuestiones procesales, aunque la causa sigue su curso.
El rechazo del nuevo permiso para viajar marca un nuevo capítulo en el contexto judicial que rodea a Tapia y mantiene bajo restricción sus movimientos internacionales mientras avanza la investigación en su contra.