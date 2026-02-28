Revés legal

La Justicia negó a “Chiqui” Tapia viajar a Venezuela para un acto oficial

La solicitud fue presentada por la defensa del presidente de la AFA para salir del país a fines de febrero, al considerar que el cambio de destino y las inconsistencias en las invitaciones no se ajustaban a la autorización previa ni ofrecían garantías suficientes.