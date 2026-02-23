Sin partidos en la Fecha 9

El Gobierno tomó distancia del paro de la AFA: “No vamos a opinar”

Tras la decisión de la AFA de suspender la fecha 9, el Gobierno evitó involucrarse: “No tenemos por qué opinar”. En la Casa Rosada señalan que es un tema de la entidad y que la Justicia debe actuar con independencia.