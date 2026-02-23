“AFA somos todos”: Tapia habló tras la suspensión de la fecha 9 y defendió la postura institucional

Claudio “Chiqui” Tapia volvió a quedar en el centro de la escena tras la decisión de suspender la fecha 9 del fútbol argentino y eligió un mensaje corto, pero con intención: “AFA somos todos”.
Claudio “Chiqui” Tapia publicó un mensaje tras la decisión de suspender la fecha 9 del Apertura. Dijo que “AFA somos todos” y sostuvo que el Comité Ejecutivo debatió temas “clave” mientras avanza la causa judicial.
Luego de una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol realizada en el Predio Lionel Andrés Messi, el presidente de la AFA hizo público el posicionamiento institucional en un momento de máxima tensión por el conflicto judicial que atraviesa la entidad.
“Debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino”, escribió Tapia en su cuenta de X, en un posteo que buscó mostrar unidad interna y respaldo dirigencial tras el anuncio del parate.
El mensaje se conoció mientras se multiplicaban las repercusiones por la decisión de suspender la programación prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, una medida que, según se informó, también alcanzará al resto de las categorías.
En paralelo, la AFA difundió un comunicado en respuesta a la citación a declaración indagatoria de sus autoridades en una causa por presuntas irregularidades fiscales. Allí sostuvo que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.
La entidad afirmó que ese planteo ya fue presentado en la causa y que el punto se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. Además, incluyó críticas hacia ARCA, al sostener que busca transformar obligaciones no vencidas en base de un presunto delito penal tributario.
En ese contexto, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional, un gesto presentado como repudio a la denuncia y como respaldo explícito a Tapia y al Comité Ejecutivo.
El conflicto, que nació en el plano judicial, ya tiene impacto deportivo concreto: calendario en pausa, reprogramaciones por delante y clubes obligados a reordenar logística, entrenamientos y planificación.