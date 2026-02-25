Control institucional

La IGJ solicitó designar veedores en la AFA para revisar estados contables y vínculos comerciales

La IGJ solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la AFA. Busca relevar documentación contable y financiera que afirma haber requerido sin respuesta, y auditar balances 2025, la UNAFA y vínculos comerciales.