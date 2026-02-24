#HOY:

Los árbitros respaldaron a la AFA tras el paro del fútbol y el conflicto judicial

La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina y la Asociación Argentina de Árbitros respaldaron a la AFA y a la Liga Profesional tras la decisión de suspender la actividad. Reivindicaron la institucionalidad en plena disputa judicial.

Los árbitros respaldaron a la AFA tras el paro del fútbol y el conflicto judicial. Foto: Matías PintosLos árbitros respaldaron a la AFA tras el paro del fútbol y el conflicto judicial. Foto: Matías Pintos
Las asociaciones de árbitros del fútbol argentino se pronunciaron en medio del conflicto judicial que involucra a la conducción de la AFA y del debate por la suspensión de la actividad oficial en distintas categorías.

La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) expresaron su respaldo institucional a la AFA mediante un comunicado conjunto difundido en las últimas horas.

UADA y AAA apoyaron la decisión de la Liga Profesional y se alinearon con la AFA Comunicado de árbitros: respaldo institucional a la AFA en medio de la tensión con ARCA

Un apoyo directo a la decisión de los clubes

En el texto, ambas entidades señalaron que acompañan la determinación adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, integrado por dirigentes de los 30 clubes, y remarcaron que la resolución fue tomada en una reunión realizada en la sede de la AFA.

Los árbitros destacaron que la decisión ya tomó estado público y se inscribe dentro de los canales orgánicos del fútbol argentino, en un momento donde el calendario quedó bajo revisión por la suspensión anunciada.

“Compromiso con la institucionalidad”

El comunicado reafirmó el compromiso de los jueces con la institucionalidad y con el respeto a las decisiones adoptadas por las autoridades competentes del fútbol argentino, en una señal explícita de acompañamiento a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

El pronunciamiento se suma al respaldo expresado por clubes y distintos sectores del ambiente, en un contexto de tensión creciente por la causa judicial impulsada por ARCA y por la eventual extensión del parate a todas las categorías del país.

