Fechas suspendidas

Los árbitros respaldaron a la AFA tras el paro del fútbol y el conflicto judicial

La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina y la Asociación Argentina de Árbitros respaldaron a la AFA y a la Liga Profesional tras la decisión de suspender la actividad. Reivindicaron la institucionalidad en plena disputa judicial.