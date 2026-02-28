Respuesta militar

Irán bombardeó instalaciones militares de EE.UU. en el Golfo tras los ataques de Israel

La ofensiva incluyó lanzamientos contra objetivos ubicados en Qatar, Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, en una escalada regional que activó alertas militares, cierres de espacio aéreo y medidas de emergencia en varios países del Medio Oriente.