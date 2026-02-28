Irán bombardeó instalaciones militares de EE.UU. en el Golfo tras los ataques de Israel
La ofensiva incluyó lanzamientos contra objetivos ubicados en Qatar, Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, en una escalada regional que activó alertas militares, cierres de espacio aéreo y medidas de emergencia en varios países del Medio Oriente.
Columnas de humo tras los bombardeos por parte de Irán. Crédito: REUTERS.
Irán lanzó este sábado una ofensiva con misiles contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait, y advirtió que podría avanzar con nuevas acciones militares en la región. La información fue difundida por la agencia estatal iraní Mehr, que citó a fuentes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes.
Según el vocero militar, “cualquier base en la región que colabore con Israel será considerada un objetivo legítimo”, en un mensaje que elevó aún más la tensión en Medio Oriente tras los ataques coordinados lanzados por Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes.
Ataquessimultáneos
Los misiles impactaron de manera simultánea en varias instalaciones estratégicas, entre ellas la base de Al Udeid, en Qatar, considerada la mayor presencia militar estadounidense en la región. También se reportaron ataques contra la base de Al Salem, en Kuwait; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos; y el complejo naval que alberga a la Quinta Flota estadounidense en Bahréin.
Se ve humo en el cielo después de escucharse explosiones en Doha, Qatar. Crédito. REUTERS.
En Manama, capital bahreiní, se registraron explosiones en zonas cercanas a instalaciones militares. Las autoridades locales confirmaron que un centro de control vinculado a la Quinta Flota fue alcanzado por misiles, mientras se activaron planes de emergencia y protocolos de seguridad.
Alertas,sirenaseinterceptaciones
Tras los ataques, las fuerzas armadas israelíes emitieron una alerta nacional al detectar una nueva salva de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio. Las sirenas sonaron en distintas ciudades, incluida Jerusalén, mientras los sistemas de defensa aérea intentaban interceptar los proyectiles.
Soldado israelí habla por teléfono y evacúa un edificio por el lanzamiento de misiles. Crédito: REUTERS.
En paralelo, las fuerzas armadas de Jordania informaron que lograron derribar dos misiles balísticos que se dirigían hacia su espacio aéreo. “Los proyectiles fueron interceptados con éxito por nuestros sistemas de defensa”, señalaron fuentes militares.
Medidas de emergencia
La Embajada de Estados Unidos en Bahréin emitió una advertencia urgente a sus ciudadanos y pidió permanecer en sus hogares y refugiarse ante cualquier nueva alarma. También confirmó que su personal se encontraba resguardado y difundió recomendaciones ante posibles explosiones, incluso en escenarios de interceptación exitosa, debido al riesgo por la caída de escombros.
Tensión regional tras la respuesta militar iraní. Crédito: REUTERS.
Por su parte, el gobierno de Bahréin condenó los ataques y sostuvo que se trató de una violación directa de su soberanía. En un comunicado oficial, aseguró que se reserva el derecho de responder “en coordinación con aliados y socios” para proteger su seguridad nacional.
Qatar y Emiratos,bajo máxima vigilancia
El Ministerio de Defensa de Qatar confirmó que sus sistemas antiaéreos lograron interceptar todos los misiles dirigidos contra su territorio y anunció el cierre temporal del espacio aéreo. En Emiratos Árabes Unidos, autoridades reportaron explosiones en zonas cercanas a Abu Dabi y confirmaron daños materiales, además de la muerte de un ciudadano extranjero.
Estos episodios se produjeron luego de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara el inicio de una primera oleada de misiles y drones contra Israel, en respuesta directa a los bombardeos lanzados por fuerzas israelíes y estadounidenses sobre Teherán y otros puntos estratégicos del país persa.
Mensajes de Washington y Tel Aviv
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en un mensaje difundido en redes sociales que su país inició “importantes operaciones de combate” contra Irán, al que acusó de avanzar con su programa nuclear y con el desarrollo de misiles de largo alcance. También instó a la población iraní a “tomar el control de su gobierno” y reconoció que el conflicto podría tener consecuencias humanas.
En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva conjunta busca neutralizar lo que definió como una “amenaza existencial”. “Nuestra acción creará las condiciones para que el pueblo iraní pueda decidir su propio futuro”, sostuvo.
La escalada militar mantiene en vilo a toda la región y eleva el riesgo de un conflicto de mayor alcance, mientras continúan las alertas y los movimientos defensivos en distintos países del Golfo.