#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
“Con urgencia”

Alemania desaconsejó a sus ciudadanos los viajes a Israel

Poco antes, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron medidas similares ante las crecientes tensiones en Medio Oriente con la presencia de una flota militar enviada por Trump para presionar a Irán por su programa nuclear.

Johann Wadephul, ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania.Johann Wadephul, ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania.
Seguinos en
Por: 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania pidió este viernes (27.02.2026) a sus ciudadanos que eviten viajar a Israel, en un contexto de amenazas de ataques de Estados Unidos contra Irán que hacen temer una escalada regional.

"Se desaconseja con urgencia viajar a Israel, así como a Jerusalén Este", indicó el ente en su página web.

Hasta ahora, la recomendación únicamente se aplicaba a determinadas partes de Israel, pero ahora incluye todo el país, confirmó una fuente del ministerio.

"Estamos siguiendo la situación muy de cerca y mantenemos un estrecho contacto con nuestra embajada en Tel Aviv, también en lo que respecta a la situación de seguridad de nuestros colegas y sus familias", dijo una fuente a la agencia de noticias AFP.

Medidas similares en EEUU y Reino Unido

Estados Unidos y Reino Unido anuncian medidas similares ante creciente tensión en Medio Oriente

Este mismo viernes, Estados Unidos autorizó la salida de su personal no esencial y sus familiares de Israel debido a "riesgos de seguridad".

Poco después, Reino Unido anunció que había trasladado parte de su personal diplomático y sus familiares desde Tel Aviv a otro lugar del país.

Tensión nuclear

Estos anuncios tiene lugar un día después de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Omán, consideradas un último recurso para evitar la guerra.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Alemania
Israel
Estados Unidos
Irán
Medio Oriente
Reino Unido

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro