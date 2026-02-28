Alemania desaconsejó a sus ciudadanos los viajes a Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania pidió este viernes (27.02.2026) a sus ciudadanos que eviten viajar a Israel, en un contexto de amenazas de ataques de Estados Unidos contra Irán que hacen temer una escalada regional.
Poco antes, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron medidas similares ante las crecientes tensiones en Medio Oriente con la presencia de una flota militar enviada por Trump para presionar a Irán por su programa nuclear.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania pidió este viernes (27.02.2026) a sus ciudadanos que eviten viajar a Israel, en un contexto de amenazas de ataques de Estados Unidos contra Irán que hacen temer una escalada regional.
"Se desaconseja con urgencia viajar a Israel, así como a Jerusalén Este", indicó el ente en su página web.
Hasta ahora, la recomendación únicamente se aplicaba a determinadas partes de Israel, pero ahora incluye todo el país, confirmó una fuente del ministerio.
"Estamos siguiendo la situación muy de cerca y mantenemos un estrecho contacto con nuestra embajada en Tel Aviv, también en lo que respecta a la situación de seguridad de nuestros colegas y sus familias", dijo una fuente a la agencia de noticias AFP.
Estados Unidos y Reino Unido anuncian medidas similares ante creciente tensión en Medio Oriente
Este mismo viernes, Estados Unidos autorizó la salida de su personal no esencial y sus familiares de Israel debido a "riesgos de seguridad".
Poco después, Reino Unido anunció que había trasladado parte de su personal diplomático y sus familiares desde Tel Aviv a otro lugar del país.
Estos anuncios tiene lugar un día después de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Omán, consideradas un último recurso para evitar la guerra.