Reino Unido también retira diplomáticos de Irán

El ministerio británico de Relaciones Exteriores anunció este viernes la retirada temporal de su personal diplomático en Irán por la posibilidad de un conflicto entre el régimen islámico y Estados Unidos. "Nuestra embajada continúa funcionando a distancia", indicó el ente en su página web.
El anuncio de Reino Unido coincide con la orden de los Estados Unidos de retirar personal diplomático, en medio de la llegada a Israel del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.
Trump aumento presencia militar en Medio Oriente
El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con tomar medidas militares contra Irán si el régimen islámico no llega a un acuerdo sobre su programa nuclear y ha dedicado el último mes a acumular una flota de aviones y buques de guerra en la región.
El martes, el líder de la Casa Blanca expuso brevemente sus argumentos para una posible operación en su discurso sobre el estado de la Unión y explicó que prefería una solución diplomática, pero no permitiría que Teherán obtuviera un arma nuclear.,
A su vez, Irán ha amenazado con atacar a Israel, lo que aumenta el riesgo de que una acción militar pueda desencadenar otra guerra regional.
Reino Unido también reubica parte su personal
El Ministerio de Relaciones Exteriores británico anunció también este viernes que trasladará de parte de su personal diplomático de Tel Aviv, donde se encuentra su embajada, a "otro lugar dentro de Israel", aunque aclaró que la delegación "continúa funcionando con normalidad".
Ambas decisiones se producen un día después de que la tercera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear concluyera sin acuerdo.
Asimismo, Reino Unido desaconseja "todos los viajes no esenciales" a Israel y a los territorios palestinos. "La situación podría agravarse rápidamente y presenta riesgos importantes", advirtió.