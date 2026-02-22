Cuáles son las formas de gobierno y el panorama de violencia de los miembros del Consejo de Paz

El Consejo de Paz de Donald Trump, que pretende reemplazar a futuro a la Organización de la Naciones Unidas (ONU), realizó este jueves su primera gran reunión post firma con sede en Washington, Estados Unidos.
Argentina es uno de los países con la mayor amplitud y rotación gubernamental. Dentro de los primeros adheridos, hay varias monarquías o conflictos abiertos.
Allí, hubo representantes de los 26 países firmantes y una corta lista de observadores. Uno de los que rubricó el documento y viajó a la capital estadounidense fue el presidente argentino Javier Milei.
Entre las lista de mandatarios en los textos oficiales del “Board of Peace”, a pesar del significado directo de su nombre, se encuentran involucrados en conflictos bélicos, poseen altos índices de muertes violentas o sus formas de gobierno no brindan las “libertades de la democracia occidental”.
En el centro de la inestabilidad global se encuentra Israel, que continúa en un estado de conflicto multienfoque. Tras los eventos de años previos, Israel mantiene operaciones en la Franja de Gaza y el Líbano, sumado a una confrontación directa e indirecta con Irán y sus aliados regionales.
A inicios de 2026, la tensión ha escalado con la implicación más activa de Estados Unidos en operaciones contra objetivos hutíes y milicias pro-iraníes, marcando un escenario de guerra regional de intensidad variable. En esta discusión intervienen de forma directa o indirecta Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos; siendo estos últimos dos financistas de la guerra proxy en Yemen.
Pakistán enfrenta una grave crisis de seguridad interna. Se encuentra en una situación de conflicto armado no internacional debido a la insurgencia en Baluchistán, donde grupos separatistas han coordinado ataques masivos contra infraestructuras estatales y personal de seguridad. Además, la frontera con Afganistán sigue siendo un punto de combate activo contra facciones del TTP (Talibán Pakistaní).
Por su parte, Turquía mantiene intervenciones militares activas en el norte de Siria e Irak, dirigidas principalmente contra milicias kurdas (PKK/YPG), en lo que define como operaciones de seguridad transfronteriza.
Armenia y Azerbaiyán atraviesan una fase de "paz armada". Aunque Azerbaiyán reintegró totalmente Nagorno Karabaj a finales de 2023, la falta de un tratado de paz definitivo y las disputas por la demarcación de fronteras (como el corredor de Zangezur) mantienen el riesgo de escaramuzas fronterizas latente.
En el Magreb, Marruecos mantiene un conflicto de baja intensidad con el Frente Polisario por el territorio del Sáhara Occidental; aunque la ONU busca una solución política, se reportan hostilidades esporádicas a lo largo del "muro de defensa".
Kosovo experimenta tensiones recurrentes con Serbia, especialmente en el norte del país, donde la presencia de la misión KFOR de la OTAN es clave para evitar que las fricciones étnicas y políticas deriven en un conflicto abierto.
Para el Índice de Transparencia Electoral, se toma de referencia el Índice de Democracia Electoral (IDE) del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), que puntúa de 0 (mínimo) a 1 (máximo).
En Estados Unidos, bajo una República Federal Presidencialista y un índice de 0.72, el mandatario es Donald Trump, quien suma un total de 5 años y 1 mes en el poder (4 años en su primer periodo 2017-2021 y el tiempo transcurrido de su segundo mandato iniciado en enero de 2025). Paraguay funciona como una República Presidencialista con un índice de 0.55, donde Santiago Peña lleva 2 años y 6 meses en la presidencia de un mandato único de 5 años. Situación similar a la de Argentina y un sistema que no presenta mayores fallas.
Los mandatos se refieren al líder con mayor poder ejecutivo, sea presidente, primer ministro o posea cargo monárquico.
Hungría tiene un índice de 0.35; su Primer Ministro, Viktor Orbán, lleva 15 años y 9 meses ininterrumpidos en el poder (desde mayo de 2010), sumando casi 20 años en total con su primer mandato.
Kosovo opera como República Parlamentaria con un índice de 0.68, liderada por el Primer Ministro Albin Kurti, quien suma 4 años y 11 meses continuos (desde marzo de 2021).
El Salvador es una República Presidencialista con un índice de 0.24; Nayib Bukele lleva 6 años y 8 meses en el poder, ejerciendo su segundo mandato tras la reelección a la que accedió tras renunciar un año antes de los comicios. También extendió el mandato a seis años tras la reforma.
En Arabia Saudita, Monarquía Absoluta con índice de 0.01, el Rey Salmán lleva 11 años en el trono, aunque el Primer Ministro Mohammed bin Salman ejerce el control ejecutivo efectivo desde hace 8 años. Catar (índice 0.08) es liderada por el Emir Tamim bin Hamad Al Thani, quien suma 12 años y 8 meses de mando vitalicio. En los Emiratos Árabes Unidos, con un índice de 0.10, Mohamed bin Zayed Al Nahyan lleva 3 años y 9 meses como presidente oficial, aunque lideró de facto durante casi una década antes. Bahréin (índice 0.05) tiene como líder al Rey Hamad bin Isa Al Jalifa, con 27 años en el poder.
Jordania y Marruecos mantienen índices de 0.22 y 0.28 respectivamente. En Jordania, el Rey Abdalá II lleva 27 años en el cargo, y en Marruecos, el Rey Mohamed VI suma 26 años y 6 meses. Israel es una República Parlamentaria con un índice de 0.65; el Primer Ministro Benjamin Netanyahu acumula un total de 19 años en el poder en diversos periodos discontinuos, siendo el actual desde finales de 2022.
Turquía es una República Presidencialista con un índice de 0.25; Recep Tayyip Erdoğan lleva 23 años en el poder (entre su etapa como Primer Ministro y Presidente). La más reciente información respecto a la detención del alcalde Ekrem Imamoglu de Estambul, principal opositor, Erdogan nombró ministro de Justicia al fiscal responsable del caso.
En Asia Central, Azerbaiyán (índice 0.06) es liderada por Ilham Aliyev, quien suma 22 años y 4 meses en el cargo. Uzbekistán (índice 0.15) es gobernada por Shavkat Mirziyoyev desde hace 9 años y 5 meses. Kazajstán (índice 0.18) tiene como mandatario a Kasim-Yomart Tokáyev, quien lleva 6 años y 11 meses en el poder. Finalmente, Armenia es una República Parlamentaria con un índice de 0.74, donde el Primer Ministro Nikol Pashinián acumula 7 años y 9 meses en el cargo.
Según el Índice de Conflicto ACLED, los miembros del Consejo de Paz no se ubican en los puestos más altos de violencia a nivel mundial, según datos de 2025.
Pakistán es el más alto en la 10° colocación. Los más cercanos son Israel con su 42° ubicación e Indonesia con el 45°.