Que dijeron Trump y Milei en la primera cumbre del Consejo de Paz

El presidente argentino, Javier Milei, ofreció este jueves un discurso breve, conciso y con elogios a Donald Trump en la jornada inaugural del Consejo de Paz que fundó el mandatario de Estados Unidos. En Washington D.C, el jefe de Estado argentino elogió la decisión de su par norteamericano y adelantó que los Cascos Blancos nacionales estarán a disposición de este órgano.
La exposición del Presidente comenzó con la afirmación de que “la nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior: defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, la igualdad de la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”.
Javier Milei estuvo sentado junta al primer ministro de Hungría, Viktor Orban. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque
Dijo que “la defensa de esos derechos no es negociable, es un prerrequisito para la paz. Pero no todos los actores internacionales juegan con las mismas reglas. Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten”, acotó.
“Frente a ellos, la buena voluntad no alcanza. Necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas. La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental, se construye sobre la determinación de defenderlo”, planteó.
Las palabras de Trump
El presidente estadounidense Donald Trump elogió al mandatario Javier Milei al mostrarle su “apoyo” en la primera reunión de la Junta de la Paz que se llevó a cabo en Washington.
"Sabe, he tenido un muy buen historial apoyando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a Viktor Orban, que está aquí, y a otros. Y apoyo a este caballero, Milei", dijo en un mensaje este jueves.
“No se supone que respalde a la gente pero respaldo a alguien cuando me cae bien”, dijo Trump y dijo respecto al mandatario argentino: “Respaldé a este caballero, Milei. Estaba un poco atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”.
De esta manera, Trump promocionó su reciente racha de apoyos a líderes extranjeros elogiando a los mencionados mientras que indicó que cree que la Junta de Paz asumirá un papel más amplio en la resolución de conflictos globales.
Los presentes
Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores, según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudita y Egipto. Otras naciones, como Francia, España y Suecia, rechazaron formar parte.
Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, viajaron a Washington para participar del cónclave.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue otro de los presentes. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque
También fueron asistentes el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam.
México, Rumania, Italia y República Checa participaron como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.
El discurso completo de Milei
"Señor presidente, distinguidos miembros del Board of Peace, la nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior. Defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, y sus instituciones derivadas: la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el libre comercio.
La defensa de esos derechos no es negociable; es un prerrequisito para la paz. Pero no todos los actores internacionales juegan con las mismas reglas. Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten. Frente a ellos, la buena voluntad no alcanza. Necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas.
La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental. Se construye sobre la determinación de defenderlo. Si vis pacem, para bellum.
La Argentina participa de este consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo. El presidente Trump ha predicado con el ejemplo, mediando el acuerdo de paz en Gaza, acuerdo que luego ratificó la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Consejo de la Paz nace como expresión de ese liderazgo, con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción, y los mecanismos para hacerlo; entre ellos, una fuerza internacional de estabilización.
En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros Cascos Blancos. Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización.
Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz. Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Trump. Y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre. El Consejo de la Paz ofrece un marco para avanzar en esa dirección. La Argentina lo respalda. Muchas gracias”