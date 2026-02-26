Rubio anuncia un punto de estabilidad entre Washington y Pekín antes de la visita de Trump
Washington y China han alcanzado una “estabilidad estratégica” en su relación bilateral, afirmó este jueves Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. El pronunciamiento se produce antes de la prevista visita del presidente Donald Trump a Pekín, en un contexto de tensiones comerciales, geopolíticas y desacuerdos estructurales que persisten entre las dos potencias globales.
EE. UU. y China alcanzan “estabilidad estratégica”, según Marco Rubio. Credito: REUTER
Rubio afirmó ante la prensa durante una visita oficial a CARICOM en San Cristóbal y Nieves que tanto EE. UU. como China reconocieron que una guerra comercial total entre ambas economías sería “profundamente dañina” no solo para ambas partes, sino para el resto del mundo.
El funcionario, quien ha sido identificado tradicionalmente con una postura firme hacia Pekín, subrayó que esta “estabilidad estratégica” no significa resolución de todas las diferencias, sino un reconocimiento mutuo de los costos que implica una escalada sostenida en términos comerciales y geopolíticos.
EE. UU. y China alcanzan “estabilidad estratégica”, según Marco Rubio
Rubio añadió que Estados Unidos continuará presionando a China en áreas clave, incluida la diversificación de las cadenas de suministro para reducir la dependencia de Beijing en sectores críticos, y en la negociación de un acuerdo nuclear trilateral que también incluiría a Rusia.
Una visita clave y retos persistentes
La declaración de Rubio llega en la antesala de la primera visita oficial de Trump a China en su segundo mandato, programada entre el 31 de marzo y el 2 de abril, que se espera aborde temas de comercio, seguridad y cooperación en asuntos globales.
Pese a las palabras sobre estabilidad, especialistas y sectores políticos han señalado que las tensiones estructurales —desde disputas tecnológicas hasta diferencias en política regional y control de industrias estratégicas— siguen siendo significativas.
EE. UU. y China alcanzan “estabilidad estratégica”, según Marco Rubio
Recientes informes señalan debates internos en EE. UU. sobre cómo equilibrar la cooperación económica sin comprometer la seguridad nacional, incluido el manejo de cadenas de suministro y medidas arancelarias que han generado críticas cruzadas en el Congreso.
Un punto de equilibrio con mirada global
La percepción de estabilidad estratégica sugiere, por un lado, un intento diplomático de dejar atrás la fase más agresiva de tensiones comerciales de años recientes y, por otro, un reconocimiento de que confrontaciones abiertas —como guerras comerciales o conflictos directos— podrían tener costos globales elevados.
Analistas consideran que este escenario crea un espacio de negociación pragmático, pero advirtieron que mantener la estabilidad requerirá esfuerzos bilaterales sostenidos más allá de la visita de Trump a Pekín, especialmente en ámbitos como tecnología, seguridad y derechos humanos.