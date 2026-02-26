Tregua diplomática

Rubio anuncia un punto de estabilidad entre Washington y Pekín antes de la visita de Trump

Washington y China han alcanzado una “estabilidad estratégica” en su relación bilateral, afirmó este jueves Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. El pronunciamiento se produce antes de la prevista visita del presidente Donald Trump a Pekín, en un contexto de tensiones comerciales, geopolíticas y desacuerdos estructurales que persisten entre las dos potencias globales.