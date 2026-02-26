Sheinbaum impulsa cambios

México debate una nueva reforma electoral promovida por el Gobierno

El Gobierno de México presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que apunta a reducir en un 25% el costo de los comicios, modificar el sistema de representación proporcional y disminuir el número de senadores. La propuesta es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y abre un nuevo debate político en el país.