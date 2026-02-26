Børge Brende deja el Foro Económico Mundial en medio de la polémica por Jeffrey Epstein

Brende, exministro de Relaciones Exteriores de Noruega y presidente del organismo que organiza cada año la cumbre de Davos en Suiza, comunicó su decisión mediante un mensaje institucional.
El presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, anunció su renuncia tras conocerse que mantuvo reuniones en el pasado con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. La organización confirmó la salida y designó una conducción interina mientras inicia el proceso para elegir a su sucesor.
“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, expresó en un comunicado. Agregó que considera que “es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”.
La dimisión se produce luego de que trascendiera públicamente que el dirigente noruego se reunió en más de una ocasión con Epstein, figura central de uno de los mayores escándalos judiciales y políticos de los últimos años en Estados Unidos.
Aunque no se detallaron las circunstancias ni el contexto de esos encuentros, la repercusión mediática generó presión sobre la conducción del WEF, institución que reúne a líderes políticos, empresariales y académicos de todo el mundo.
El Foro confirmó oficialmente la salida de Brende, quien llevaba más de ocho años vinculado a la organización, y anunció que Alois Zwinggi, miembro de la junta directiva, asumirá como presidente y director ejecutivo interino.
Los copresidentes del Consejo de Administración —André Hoffmann y Larry Fink— informaron que supervisarán el proceso de transición y la búsqueda de un sucesor permanente.
“El Consejo de Administración impulsará un proceso adecuado para identificar al próximo liderazgo”, señalaron en una declaración conjunta.
La renuncia abre una etapa de reconfiguración en el Foro Económico Mundial, que enfrenta el desafío de preservar su reputación institucional y su rol como plataforma global de diálogo en un contexto internacional marcado por tensiones políticas, económicas y sociales.