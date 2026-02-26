#HOY:

Børge Brende deja el Foro Económico Mundial en medio de la polémica por Jeffrey Epstein

El presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, anunció su renuncia tras conocerse que mantuvo reuniones en el pasado con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. La organización confirmó la salida y designó una conducción interina mientras inicia el proceso para elegir a su sucesor.

El titular del Foro de Davos renuncia tras conocerse reuniones con Epstein. Credito: REUTEREl titular del Foro de Davos renuncia tras conocerse reuniones con Epstein. Credito: REUTER
Brende, exministro de Relaciones Exteriores de Noruega y presidente del organismo que organiza cada año la cumbre de Davos en Suiza, comunicó su decisión mediante un mensaje institucional.

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, expresó en un comunicado. Agregó que considera que “es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”.

President and CEO of the World Economic Forum Borge Brende speaks during the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 20, 2026. REUTERS/Denis BalibouseRenuncia el presidente del Foro Económico Mundial tras revelaciones sobre Epstein

La dimisión se produce luego de que trascendiera públicamente que el dirigente noruego se reunió en más de una ocasión con Epstein, figura central de uno de los mayores escándalos judiciales y políticos de los últimos años en Estados Unidos.

Aunque no se detallaron las circunstancias ni el contexto de esos encuentros, la repercusión mediática generó presión sobre la conducción del WEF, institución que reúne a líderes políticos, empresariales y académicos de todo el mundo.

Conducción interina y transición

El Foro confirmó oficialmente la salida de Brende, quien llevaba más de ocho años vinculado a la organización, y anunció que Alois Zwinggi, miembro de la junta directiva, asumirá como presidente y director ejecutivo interino.

FILE PHOTO: President of World Economic Forum Borge Brende gives his welcoming remarks at the 55th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2025. REUTERS/Yves Herman/File PhotoRenuncia el presidente del Foro Económico Mundial tras revelaciones sobre Epstein

Los copresidentes del Consejo de Administración —André Hoffmann y Larry Fink— informaron que supervisarán el proceso de transición y la búsqueda de un sucesor permanente.

“El Consejo de Administración impulsará un proceso adecuado para identificar al próximo liderazgo”, señalaron en una declaración conjunta.

La renuncia abre una etapa de reconfiguración en el Foro Económico Mundial, que enfrenta el desafío de preservar su reputación institucional y su rol como plataforma global de diálogo en un contexto internacional marcado por tensiones políticas, económicas y sociales.

