Renuncia

Børge Brende deja el Foro Económico Mundial en medio de la polémica por Jeffrey Epstein

El presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, anunció su renuncia tras conocerse que mantuvo reuniones en el pasado con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. La organización confirmó la salida y designó una conducción interina mientras inicia el proceso para elegir a su sucesor.