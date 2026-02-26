Con Omán como mediador

Tercera ronda en Ginebra: Teherán entrega a Washington un plan nuclear

Irán entregó a Estados Unidos una propuesta detallada para avanzar hacia un nuevo acuerdo nuclear, en el marco de la tercera ronda de negociaciones indirectas celebrada en Ginebra. Las conversaciones, mediadas por Omán, se desarrollan en un clima de fuerte tensión regional y despliegue militar estadounidense en Medio Oriente.