Cruce diplomático

Crisis en el Caribe: Moscú respalda a La Habana y apunta contra Washington

Un incidente armado en aguas territoriales cubanas desató un nuevo foco de tensión internacional. Mientras La Habana denunció un intento de infiltración con fines terroristas procedente de Estados Unidos, Moscú calificó el hecho como una “provocación agresiva”. Washington, por su parte, aseguró que investiga lo ocurrido y busca información independiente antes de pronunciarse.