#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Adquiere el 25%

Cristiano Ronaldo desembarca como accionista del Club Almería de España

Cristiano Ronaldo dio un nuevo paso en su carrera fuera de las canchas al adquirir el 25% de la UD Almería, club que milita en la Segunda División de España. La operación, canalizada a través de su estructura empresarial, consolida su perfil como inversor en la industria del deporte y abre una nueva etapa institucional para la entidad andaluza.

Nuevo paso empresarial de CR7: se convierte en socio clave del Almería. Credito: REUTERS/Hamad I MohammedNuevo paso empresarial de CR7: se convierte en socio clave del Almería. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed
Seguinos en
Por: 

El anuncio fue realizado mediante CR7 Sports Investments, filial de CR7 SA creada para administrar las inversiones deportivas del futbolista portugués.

Si bien no trascendieron cifras ni detalles financieros del acuerdo, el propio Ronaldo expresó que su intención es “contribuir al fútbol más allá del terreno de juego” y acompañar el proceso de expansión del club.

Mirá tambiénUnión quiere levantar otro “pagaré” en Junín: Empezar a sumar fuera del 15 de Abril

Desde la institución confirmaron la operación y la calificaron como un “paso importante” en su estrategia de crecimiento. La llegada de un socio de proyección global no solo aporta capital, sino también posicionamiento de marca, visibilidad internacional y potencial atracción de patrocinadores.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Hazem - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - February 21, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their fourth goal REUTERS/StringerNuevo paso empresarial de CR7: se convierte en socio clave del Almería

En términos estratégicos, la incorporación de Ronaldo puede interpretarse como una maniobra de valorización institucional: sumar a una de las figuras más influyentes del deporte mundial fortalece la proyección del club tanto en el mercado europeo como en el asiático y americano.

Un club saudí con aspiraciones de regreso a Primera

La UD Almería lleva más de seis años bajo control de capital saudí. Su actual presidente, Mohamed Al Khereiji, adquirió la propiedad el año pasado tras comprar el club a Turki Al Alsheikh, profundizando el vínculo con inversores de Medio Oriente.

Al Khereiji celebró la incorporación del portugués y destacó que Ronaldo “conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial” del proyecto. La referencia no es menor: Cristiano desarrolló gran parte de su carrera en LaLiga, etapa que consolidó su figura como ícono global.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Fateh v Al Nassr - Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Hofuf, Saudi Arabia - February 14, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo celebrates after the match with teammates REUTERS/Hamad I Mohammed TPX IMAGES OF THE DAYNuevo paso empresarial de CR7: se convierte en socio clave del Almería

En lo deportivo, el Almería ocupa actualmente el tercer puesto en la Segunda División, en zona de pelea por el ascenso. Su última participación en la máxima categoría fue en la temporada 2023-24, y el objetivo institucional es regresar cuanto antes a la élite del fútbol español.

De jugador a empresario global

La operación refuerza la transformación progresiva de Cristiano Ronaldo en actor corporativo dentro del ecosistema deportivo. A lo largo de los últimos años, el portugués ha diversificado inversiones en hotelería, moda, tecnología aplicada al deporte y academias de formación.

Mirá tambiénDe los tests a la carrera: por qué los equipos cliente de Mercedes podrían ganar rendimiento en Melbourne

Convertirse en accionista de un club profesional representa un paso lógico en esa evolución: pasar de protagonista en el césped a decisor estratégico en la estructura directiva. Si el proyecto deportivo acompaña, la apuesta podría traducirse en un doble beneficio: éxito competitivo y revalorización patrimonial.

Con esta adquisición, Cristiano no solo amplía su legado fuera del campo, sino que se posiciona como uno de los futbolistas en actividad con mayor influencia en la gestión del negocio del fútbol europeo.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cristiano Ronaldo
España

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro