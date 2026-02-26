Adquiere el 25%

Cristiano Ronaldo desembarca como accionista del Club Almería de España

Cristiano Ronaldo dio un nuevo paso en su carrera fuera de las canchas al adquirir el 25% de la UD Almería, club que milita en la Segunda División de España. La operación, canalizada a través de su estructura empresarial, consolida su perfil como inversor en la industria del deporte y abre una nueva etapa institucional para la entidad andaluza.