California: un esquiador quedó sepultado bajo un metro y medio de nieve y sobrevivió de milagro

Un esquiador quedó al borde de la muerte en una pista de California tras quedar completamente sepultado bajo la nieve durante una tormenta que redujo la visibilidad a niveles casi nulos. El episodio ocurrió en el centro de esquí Palisades Tahoe, al norte del estado, y terminó con un rescate dramático que quedó registrado en video.
El hombre estaba enterrado a una profundidad de al menos un metro y medio cuando dos esquiadores experimentados detectaron una señal apenas visible sobre la superficie blanca. Lo único que sobresalía eran las puntas de sus esquís.
Esa observación fue la que activó la maniobra de rescate. Los dos deportistas, oriundos de Sacramento, se acercaron de inmediato y empezaron a remover nieve con las manos para intentar llegar hasta la persona atrapada. Ambos trabajan en Land Park Ski and Sports y cuentan con experiencia en este tipo de actividad.
Al avanzar con la remoción, descubrieron que el esquiador estaba invertido: con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Esa posición comprometía de manera crítica su capacidad para respirar y convertía cada segundo en una carrera contrarreloj.
Hallazgo clave: las puntas de los esquís que sobresalían de la nieve fueron la única señal que permitió detectar al hombre sepultado.
El rescate fue filmado por Carson Schmidt, uno de los hombres que intervino. En las imágenes se escucha al esquiador respirando con dificultad mientras intentan despejarle el rostro y liberar sus vías respiratorias. Schmidt contó luego que, cuando advirtieron que estaba cabeza abajo, entendieron de inmediato que no podía respirar con normalidad.
Una vez que lograron sacar la nieve de su cara, el hombre hizo una gran inhalación. De acuerdo con el relato citado por el medio, uno de sus brazos ya estaba flácido cuando lo liberaron, lo que reflejaba el nivel de compromiso físico en el que se encontraba al momento del hallazgo.
La señal mínima que evitó una tragedia
Schmidt explicó que él y su compañero se detuvieron “sin un motivo claro” y que, por alguna razón, alcanzaron a ver las puntas de los esquís en medio del blanco total. Esa casualidad fue determinante: sin ese indicio, el esquiador probablemente habría permanecido invisible bajo la nieve.
Después del rescate, el propio Schmidt dijo que esperaba que la publicación del video sirviera para concientizar a la comunidad esquiadora sobre la importancia de no salir solos. Su mensaje apuntó a reforzar una regla básica de seguridad en montaña: esquiar con un compañero puede marcar la diferencia entre vivir o morir.
Durante el mismo mes también se reportaron muertes relacionadas con la actividad en otros centros de esquí de la zona, como Northstar y Heavenly. Ese escenario reforzó la preocupación por las condiciones de montaña en una temporada signada por acumulaciones extremas y riesgos elevados.