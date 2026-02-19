California: una avalancha masiva mató a ocho esquiadores y hay un desaparecido
El alud, considerado el más letal en los últimos 40 años en la zona, sepultó a un grupo de 15 personas cerca de Lake Tahoe. Los rescatistas lograron salvar a seis sobrevivientes en medio de condiciones climáticas extremas.
Una avalancha masiva mató a ocho esquiadores y hay un desaparecido.
Una jornada de deportes de invierno se transformó en la peor tragedia de las últimas décadas en las montañas de California, Estados Unidos. El Tribunal y las autoridades del condado de Nevada confirmaron que al menos ocho esquiadores murieron tras ser alcanzados por una avalancha masiva en la zona del pico Castle, dentro del Bosque Nacional de Tahoe.
El incidente, ocurrido el pasado martes bajo una tormenta invernal feroz, es calificado por los expertos como el episodio de este tipo más mortífero en el país desde 1982.
El grupo afectado estaba compuesto por 15 personas —once esquiadores y cuatro guías de montaña— que realizaban una travesía de backcountry (fuera de pista). Según los primeros informes, la masa de nieve, rocas y hielo se desprendió de la ladera con tal magnitud que arrastró a la totalidad del contingente a lo largo de una distancia equivalente a un campo de fútbol.
Rescate heroico bajo la tormenta
La alerta se activó gracias a los dispositivos de emergencia satelital que portaban algunos de los integrantes y a un aviso de la compañía Blackbird Mountain Guides. A pesar de las ráfagas de viento huracanadas y la visibilidad nula, más de 50 rescatistas se movilizaron hacia el pico Castle, a unos 2.700 metros de altura.
Tras seis horas de búsqueda desesperada antes del anochecer, los equipos lograron localizar a seis sobrevivientes. Dos de ellos presentaban heridas de gravedad y debieron ser trasladados de urgencia a centros hospitalarios, mientras que el resto pudo ser evacuado con lesiones menores.
Los sobrevivientes relataron haber pasado horas resistiendo temperaturas bajo cero, utilizando equipos de protección para evitar morir congelados mientras esperaban la llegada de los helicópteros.
La avalancha más letal en décadas.
La avalancha más letal en décadas
La sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, confirmó en rueda de prensa que la operación cambió formalmente de "rescate" a "recuperación de cuerpos".
"Es una situación devastadora. Hemos localizado a ocho de los miembros sin vida y continuamos la búsqueda de una novena persona que sigue desaparecida", señaló la funcionaria, quien detalló que entre las víctimas fatales hay siete mujeres y un hombre, en su mayoría turistas estadounidenses de entre 30 y 55 años.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos había emitido una advertencia de nivel 4 (sobre 5) por peligro de aludes debido a la acumulación de más de 90 centímetros de nieve fresca sobre una "capa débil persistente" de hielo. Esta combinación técnica es extremadamente peligrosa, ya que permite que grandes placas de nieve se deslicen con facilidad ante el más mínimo movimiento.
El alud sepultó a un grupo de 15 personas cerca de Lake Tahoe.
Un cementerio de nieve
Las tareas de recuperación se han visto ralentizadas por la persistencia del mal clima, que impide que los cuerpos sean retirados de la montaña de manera segura. Este desastre supera en letalidad al ocurrido en enero de 2024 en la misma región y se acerca a la cifra de 1982 en Alpine Meadows, cuando siete personas perdieron la vida.
Para la comunidad de Lake Tahoe, el evento marca un antes y un después en la regulación de las excursiones guiadas en condiciones de tormenta. Mientras tanto, las familias de las víctimas aguardan que el clima dé un respiro para poder trasladar los restos de sus seres queridos fuera de la "Muerte Blanca" que descendió sobre la Sierra Nevada.