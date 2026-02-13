Tragedia en los Alpes: un alud de nieve se cobró la vida de tres personas en Francia
El desprendimiento ocurrió este viernes en el macizo de Écrins. Las víctimas, cuya identidad aún se preserva, se encontraban realizando actividades de montaña en una zona de alta peligrosidad por las condiciones climáticas.
La montaña, en su imponente belleza, volvió a mostrar hoy su cara más implacable. Tres personas perdieron la vida este viernes tras ser sepultadas por una avalancha de nieve en los Alpes franceses, específicamente en el sector del macizo de Écrins, en el departamento de Altos Alpes.
El incidente ocurrió en horas del mediodía, transformando una jornada de expedición en una escena de rescate desesperado.
Según los primeros reportes de los servicios de emergencia de alta montaña (PGHM), el alud sorprendió al grupo en una zona de gran altitud. A pesar de la rápida intervención de los equipos de socorro, que se desplazaron al lugar con helicópteros y perros rastreadores, las maniobras de reanimación no fueron suficientes para salvar a los tres deportistas.
"Las condiciones en la zona eran extremadamente complejas debido a las recientes nevadas y las ráfagas de viento, que generaron placas de nieve inestables", explicaron las autoridades locales. El riesgo de aludes en esa franja de los Alpes se encontraba en niveles elevados, una advertencia que lamentablemente se materializó con este desenlace fatal.
El riesgo invisible de la "nieve polvo"
Este tipo de tragedias suelen ocurrir cuando capas de nieve fresca se acumulan sobre una base de hielo más antigua y lisa, creando una superficie de contacto mínima. Al mínimo estímulo —ya sea por el peso de un esquiador o por un cambio brusco de temperatura—, la placa se desprende con una fuerza devastadora.
En el macizo de Écrins, las pendientes son pronunciadas y los valles cerrados, lo que aumenta la velocidad de la nieve al descender, haciendo que las posibilidades de supervivencia para quienes quedan atrapados sean mínimas si no son rescatados en los primeros 15 minutos.
La seguridad en la mira
El drama en Francia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en el turismo de montaña y la importancia de respetar las alertas meteorológicas. Si bien las víctimas contaban con equipo técnico, la fuerza de la naturaleza superó cualquier previsión.
La fiscalía de Gap ha iniciado una investigación para determinar con exactitud las circunstancias del accidente y confirmar si el grupo contaba con un guía profesional o si se trataba de una expedición particular. Mientras tanto, el acceso a ciertos sectores del macizo permanece restringido ante la posibilidad de nuevas réplicas de nieve.
Una vez más, los Alpes se tiñen de luto, recordándonos que, frente a la inmensidad de la cordillera, el ser humano es siempre el eslabón más frágil.