Ola de frío histórica en el sur de Estados Unidos: Miami y Florida registran nieve por primera vez

Las autoridades y residentes viven días de clima gélido en lugares donde el termómetro casi nunca baja de los 10 °C. Se trata de un fenómeno extremadamente raro para la región subtropical.

Ola de frío histórica en el sur de Estados Unidos.Ola de frío histórica en el sur de Estados Unidos.
Estados del sur como Florida, Alabama y Georgia experimentaron una ola de frío que provocó temperaturas muy por debajo de lo habitual. En Miami, una ciudad conocida por sus playas, calor y vida al aire libre, los termómetros bajaron incluso por debajo de cero grados centígrados en zonas del interior, y se registraron impresionantes imágenes de nieve y escarcha en áreas urbanas pocas veces vistas.

Este fenómeno climático no solo sorprendió a los residentes, sino que también generó una intensa atención mediática a nivel internacional, porque rompe con los patrones típicos de la región, caracterizados por inviernos suaves y sin registros de nieve sobre áreas pobladas.

FILE PHOTO: Snow covers a traffic signal on Capitol Hill in Washington, February 6, 2010. REUTERS/Jonathan Ernst/File PhotoMiami y Florida registran nieve por primera vez. Crédito: Reuters.

¿Por qué ocurrió esta ola de frío?

Según meteorólogos, esta masa de aire ártico se desplaza desde Canadá hacia el sur, lo suficientemente fría como para llegar hasta estados tradicionalmente cálidos. Sistemas de alta presión sobre el Golfo de México empujaron al aire helado hacia latitudes poco habituales, provocando jornadas de temperaturas extremas incluso en zonas como el centro y sur de Florida.

Aunque no es la primera vez que se registran fríos intensos en el sur de Estados Unidos, sí es inusual que estos niveles de descenso térmico traigan nieve real en ciudades como Miami, lo que ha generado un fuerte impacto entre la población local.

Mirá tambiénNueva York bajo cero: ascienden a 13 las víctimas fatales por la histórica ola de frío polar

Impacto en la vida cotidiana

La ola de frío obligó a tomar medidas atípicas para la región. Las escuelas cerraron sus puertas, varias rutas y autopistas estuvieron afectadas por la escarcha y nevadas ligeras, y servicios de emergencia emitieron advertencias para los residentes sin experiencia en condiciones invernales.

Las autoridades municipales recomendaban a la población evitar exposiciones prolongadas al frío, abrigarse adecuadamente y proteger tuberías y sistemas domiciliarios que no están preparados para temperaturas bajo cero.

Comerciantes locales también adaptaron sus ofertas: tiendas que rara vez venden ropa de invierno vieron aumentar la demanda de abrigos, guantes y productos térmicos.

FILE PHOTO: Francisco Sanchez wipes snow off his car with a boogie board before going out sledding with his kids on Valentine's Day at Memorial Park in El Paso, Texas, U.S. February 14, 2021.Briana Sanchez/El Paso Times/USA Today Network via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT/File PhotoClima extremo en Estados Unidos. Crédito: Reuters.

Imágenes que recorren el mundo

Las redes sociales se llenaron de videos y fotos impactantes: calles nevadas, palmeras cubiertas de escarcha, y residentes locales que, entre asombro y humor, compartieron su experiencia inusual. Usuarios compararon la escena con postales típicas de climas fríos, contrastándolas con el paisaje clásicamente tropical de la zona.

Estas imágenes generaron debates sobre los cambios climáticos y cómo eventos extremos pueden manifestarse fuera de las zonas usuales, aunque expertos señalan que episodios puntuales, si bien llamativos, no necesariamente implican un cambio climático de largo plazo por sí solos.

Estados Unidos
Miami

