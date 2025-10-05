#HOY:

Tiroteo tras partido de fútbol americano: 2 muertos y 14 heridos en Alabama

Una pelea entre dos grupos terminó en un tiroteo en Montgomery, Alabama, dejando un saldo trágico. Ocurrió en una zona turística tras un partido entre universidades históricamente afroamericanas.

Agentes de policía aseguraron la zona del tiroteo en el centro de Montgomery. Foto: Reuters
 13:58
Por: 

El centro de Montgomery, Alabama, fue escenario de un tiroteo masivo este sábado por la noche. Según la policía local, dos personas murieron y al menos catorce resultaron heridas tras una pelea entre dos grupos que derivó en una balacera. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas, luego del partido entre Tuskegee University y Morehouse College, dos universidades tradicionalmente afroamericanas.

Entre las víctimas hay una mujer fallecida y al menos dos niños heridos, uno de ellos en estado crítico. El resto de los heridos, en su mayoría adultos, permanecen hospitalizados. Tres se encuentran en estado de gravedad, y nueve presentan heridas sin riesgo vital.

Botellas y objetos personales quedaron esparcidos tras el caos. Foto: Reuters

Tiros en medio de la multitud

El jefe de policía James Graboys explicó que todo comenzó con una pelea entre dos grupos rivales, que rápidamente escaló a un intercambio de disparos. “Estaban disparándose en medio de una multitud”, dijo. “No les importaba la gente alrededor”. El tiroteo ocurrió en la intersección de Bibb y Commerce Street, una zona céntrica y concurrida de Montgomery.

Según testigos, los agresores comenzaron a correr por las calles disparando sin control. Varias personas ajenas al conflicto quedaron atrapadas en el fuego cruzado, generando pánico generalizado. Botellas de licor y objetos personales quedaron esparcidos por las veredas tras el incidente.

Police walk on the field following gunshots during the Vigor versus Williamson football game at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, Alabama, U.S. October 15, 2021, in this still image taken from video obtained from social media. Video taken October 15, 2021. Mandatory credit JEFF MARTIN/ TWITTER/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.La balacera comenzó tras una pelea entre grupos rivales en una zona turística. Foto: Reuters (Ilustrativa)

Sin detenidos hasta el momento

Hasta el domingo por la mañana no se habían producido arrestos. La policía continúa investigando con ayuda de cámaras de seguridad y testigos. Por ahora, se desconoce la identidad de los tiradores. Las autoridades pidieron colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

El episodio reabre el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos y el fácil acceso a armas en situaciones de alta concentración de personas, como eventos deportivos o celebraciones públicas.

