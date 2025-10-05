Tiroteo tras partido de fútbol americano: 2 muertos y 14 heridos en Alabama

El centro de Montgomery, Alabama, fue escenario de un tiroteo masivo este sábado por la noche. Según la policía local, dos personas murieron y al menos catorce resultaron heridas tras una pelea entre dos grupos que derivó en una balacera. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas, luego del partido entre Tuskegee University y Morehouse College, dos universidades tradicionalmente afroamericanas.
Entre las víctimas hay una mujer fallecida y al menos dos niños heridos, uno de ellos en estado crítico. El resto de los heridos, en su mayoría adultos, permanecen hospitalizados. Tres se encuentran en estado de gravedad, y nueve presentan heridas sin riesgo vital.
Botellas y objetos personales quedaron esparcidos tras el caos. Foto: Reuters
Tiros en medio de la multitud
El jefe de policía James Graboys explicó que todo comenzó con una pelea entre dos grupos rivales, que rápidamente escaló a un intercambio de disparos. “Estaban disparándose en medio de una multitud”, dijo. “No les importaba la gente alrededor”. El tiroteo ocurrió en la intersección de Bibb y Commerce Street, una zona céntrica y concurrida de Montgomery.
Según testigos, los agresores comenzaron a correr por las calles disparando sin control. Varias personas ajenas al conflicto quedaron atrapadas en el fuego cruzado, generando pánico generalizado. Botellas de licor y objetos personales quedaron esparcidos por las veredas tras el incidente.
La balacera comenzó tras una pelea entre grupos rivales en una zona turística. Foto: Reuters (Ilustrativa)
Sin detenidos hasta el momento
Hasta el domingo por la mañana no se habían producido arrestos. La policía continúa investigando con ayuda de cámaras de seguridad y testigos. Por ahora, se desconoce la identidad de los tiradores. Las autoridades pidieron colaboración ciudadana para identificar a los responsables.
El episodio reabre el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos y el fácil acceso a armas en situaciones de alta concentración de personas, como eventos deportivos o celebraciones públicas.
