Video: se registró un tiroteo en la Universidad de Massachusetts, en Boston
Los hechos sucedieron alrededor de las 3:45 p.m. (hora local). El campus fue despejado y las autoridades informaron que no había peligro para la comunidad, pero las clases quedaron oficialmente canceladas para el resto de la tarde.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente tuvo lugar en 240 Morrissey Blvd., en Dorchester, cerca del edificio residencial de East Hall. Las autoridades trabajaron en la zona, por lo que se instó a los estudiantes y el resto de la comunidad a evitar la región.
“Incidente policial en/cerca del Edificio Este de la Residencia Universitaria. Evite la zona”, se lee en la primera alerta de la Universidad vía redes sociales. En una segunda advertencia, las autoridades escolares hicieron énfasis en que el suceso representaba una “amenaza para la seguridad pública”, lo que representó una gran respuesta policial.
La policía trabajó en la zona.
Los hechos sucedieron alrededor de las 3:45 p.m. (hora local), mientras que las clases han quedado oficialmente canceladas para el resto de la tarde.
Amenaza desactivada
Poco después de la respuesta de las autoridades, la Universidad de Boston emitió un nuevo comunicado para informar que el campus había sido despejado y ya no había ningún tipo de amenaza activa para la comunidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.