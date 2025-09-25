#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En un centro del ICE

Un tiroteo en Dallas deja dos muertos, entre ellos el atacante

Según informaron fuentes policiales el fallecido y los heridos son migrantes que estaban detenidos en el centro. Además, varias personas resultaron heridas.

El atacante murió por una "herida autoinflingida", comunicaron las autoridades. Reuters.
 2:43
Por: 

Un tiroteo este miércoles en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Dallas (Texas) causó dos muertos, un inmigrante que estaba allí recluido y el atacante, así como varios heridos, según informaron las autoridades estadounidenses.

La oficina del FBI local y la policía de Dallas rectificaron en una rueda de prensa la cifra que se tiene ahora de fallecidos en el ataque e indicaron que "ningún agente resultó herido" y que están investigando el hecho como un acto de "violencia selectiva".

El atacante murió

El sospechoso, que falleció a causa de una "herida autoinflingida", disparó hacia las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) , al noreste de Dallas, desde un edificio aledaño, indicó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena Fox News esta mañana.

FBI agents stand on the roof of an immigration lawyer's office building across the street from the Immigration and Customs Enforcement (ICE) field office where a shooting took place, in Dallas, Texas, U.S., September 24, 2025. REUTERS/Jeffrey McWhorter TPX IMAGES OF THE DAYFotos: Reuters

Las autoridades no han revelado de momento la identidad de las víctimas mortales. El agente especial de la oficina del FBI en Dallas, Joseph Rothrock, se limitó a aclarar que no eran agentes de las fuerzas del orden.

Según informaron fuentes policiales el fallecido y los heridos son migrantes que estaban detenidos en el centro.

Poco después, el director del FBI, Kash Patel, publicó una imagen en X de lo que aseguró son cartuchos encontrados cerca de la escena del tiroteo con la frase grabada "anti ICE".

El ataque tuvo lugar sobre las 6:40 hora local (11.40 GMT), cuando la policía de Dallas recibió una llamada pidiendo "apoyo".

A pesar de que las autoridades aseguran que se desconoce aún el motivo tras el ataque, varios funcionarios del Gobierno de Donald Trump, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, lo vincularon de inmediato con la "violencia" y las amenazas contra "las fuerzas del orden".

"El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe parar", indicó el republicano en su cuenta de la red social X.

Tercer ataque en Texas durante 2025

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró "ataque organizado".

Personnel from the medical examiner's office load the body of the alleged gunman into the back of a van at the scene of a shooting at an Immigration and Customs Enforcement (ICE) field office in Dallas, Texas, U.S., September 24, 2025. REUTERS/Jeffrey McWhorter TPX IMAGES OF THE DAYFotos: Reuters

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Estados Unidos
Donald Trump
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro