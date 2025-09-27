Estados Unidos

La autopsia confirmó que el tirador del ataque en Manhattan tenía encefalopatía traumática crónica

En julio, Shane Tamura, de 27 años, disparó a cuatro personas en un edificio de Nueva York y luego se suicidó. Dejó cartas en las que culpaba a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) por ocultar los efectos de la CTE y pidió que se estudiara su cerebro: la enfermedad es causada por golpes repetidos en la cabeza y se ha detectado en el cerebro de docenas de exjugadores de la NFL.