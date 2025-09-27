La autopsia confirmó que el tirador del ataque en Manhattan tenía encefalopatía traumática crónica
En julio, Shane Tamura, de 27 años, disparó a cuatro personas en un edificio de Nueva York y luego se suicidó. Dejó cartas en las que culpaba a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) por ocultar los efectos de la CTE y pidió que se estudiara su cerebro: la enfermedad es causada por golpes repetidos en la cabeza y se ha detectado en el cerebro de docenas de exjugadores de la NFL.
El hombre armado que mató a cuatro personas en un edificio de oficinas de Manhattan tenía encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad cerebral degenerativa a menudo relacionada con deportes de alto contacto como el fútbol americano, según la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York.
La policía cree que el objetivo del ataque eran las oficinas de la NFL.
En julio, Shane Tamura, de 27 años, condujo desde Las Vegas a la ciudad de Nueva York con un rifle de asalto y disparó a cuatro personas en un rascacielos de Park Avenue antes de suicidarse.
La policía cree que el objetivo del ataque eran las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que estaban dentro del edificio.
En notas dejadas en la escena, Tamura supuestamente culpó a la NFL por ocultar los efectos de la CTE y pidió que se estudiara su cerebro.
La ETC sólo se puede diagnosticar post mortem.
El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York dijo que la autopsia del tirador confirmó que tenía "ETC de etapa baja" y que el diagnóstico era "inequívoco".
Golpes en la cabeza: la investigación en curso sobre la enfermedad cerebral
La enfermedad es causada por golpes repetidos en la cabeza y se ha detectado en el cerebro de docenas de exjugadores de la NFL. La ciencia que la rodea está evolucionando, según el médico forense. Se asocia con síntomas como pérdida de memoria, depresión y demencia progresiva.
"Las manifestaciones físicas y mentales de la ETC siguen siendo objeto de estudio", dijeron.
Tamura, un exjugador de fútbol americano de secundaria que no jugó en la NFL, abrió fuego en un edificio donde se encontraba la sede de la liga de fútbol americano. Pero tomó el ascensor equivocado y se dirigió a otra parte del edificio.
Su supuesta nota de suicidio decía: «Estudien mi cerebro, por favor», según un alto funcionario que habló con ABC News. «Lo siento», también escribió.
Tamura fue jugador de fútbol americano de secundaria.
La policía dice que se sabía que Tamura tenía problemas de salud mental.
Vidas truncadas en la tragedia de Park Avenue
Entre los muertos durante el tiroteo masivo estaban el oficial de policía de Nueva York Didarul Islam; Wesley LePatner, un empleado del gigante financiero Blackstone; y Julia Hyman, una empleada de Rudin Management.
El empleado de la NFL, Craig Clementi, también resultó gravemente herido.
