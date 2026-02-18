Ola de frío histórica en Japón: al menos 46 muertos y cientos de heridos por el temporal

Japón atraviesa una de las crisis climáticas más severas de su historia reciente. Una persistente masa de aire polar, proveniente de Siberia, ha cubierto gran parte del archipiélago con mantos de nieve que superan los dos metros de altura en diversas prefecturas.
Según el último balance oficial proporcionado por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres (FDMA), el saldo trágico ya asciende a 46 personas fallecidas y 558 heridos, de los cuales casi dos centenares revisten gravedad.
El fenómeno, que comenzó a finales de enero y se ha intensificado en las últimas tres semanas, afecta con especial virulencia a la costa del Mar de Japón y a la región septentrional de la isla de Hokkaido.
Ciudades como Aomori han registrado niveles de acumulación que no se veían en más de cuatro décadas, dejando comunidades enteras aisladas y obligando al gobierno central a desplegar a las Fuerzas de Autodefensa para tareas de rescate y despeje de rutas.
Al menos 46 muertos y cientos de heridos por el temporal.
Accidentes y servicios colapsados
La mayoría de las víctimas fatales se han producido en circunstancias domésticas vinculadas al temporal. Las autoridades informaron que ancianos, en su mayoría, perdieron la vida al intentar remover nieve de los techos de sus viviendas o quedar sepultados por aludes de nieve acumulada que cedieron ante el peso.
Asimismo, se han reportado fallecimientos por asfixia en vehículos atrapados y accidentes viales causados por el hielo negro en las calzadas.
El transporte se encuentra en un estado de parálisis parcial. Cientos de vuelos han sido cancelados en los aeropuertos de Haneda y Narita, donde se registraron temperaturas mínimas récord de hasta -9.7°C.
El sistema de trenes de alta velocidad (Shinkansen) también sufrió demoras significativas, afectando a miles de pasajeros en un país donde la puntualidad ferroviaria es un pilar cotidiano.
El peso de la nieve no solo ha causado derrumbes en viviendas particulares, sino que ha dañado seriamente las líneas de alta tensión, dejando a decenas de miles de hogares sin suministro eléctrico en medio de temperaturas que promedian los -10°C en las zonas rurales.
El gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, ha instado a la población a evitar salidas innecesarias y a extremar las precauciones durante las tareas de limpieza, que se han vuelto la principal causa de ingresos hospitalarios por hipotermia y traumatismos.
Accidentes y servicios colapsados.
Pronóstico y alerta por deshielo
A pesar de que los modelos meteorológicos sugieren una leve tregua en las precipitaciones para los próximos días, los especialistas advierten sobre un nuevo peligro: el aumento repentino de la temperatura. "El riesgo de avalanchas y el colapso de estructuras debilitadas aumenta con el deshielo", advirtieron desde la Agencia Meteorológica de Japón.
La situación en el norte del país sigue siendo crítica. Con las rutas principales bloqueadas y el suministro de alimentos empezando a escasear en algunas localidades aisladas de Niigata y Akita, la prioridad de los equipos de emergencia es restablecer la conectividad terrestre antes de que un nuevo frente frío, previsto para el fin de semana, vuelva a golpear la región.