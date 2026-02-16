A cargo de la empresa TEPCO

Japón: Fukushima vuelve a generar electricidad nuclear tras 14 años

La compañía eléctrica Tokyo Electric Power Company (TEPCO), responsable de la central accidentada de Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, volvió a transmitir electricidad desde uno de sus reactores por primera vez en 14 años. La reactivación marca un paso clave en el relanzamiento nuclear japonés tras el desastre de 2011.