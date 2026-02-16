#HOY:

Francia: un joven murió después de resultar herido en una protesta en Lyon

El hecho ocurrió durante una manifestación realizada en esa ciudad, donde el joven fue atacado en medio de disturbios y permaneció internado en estado crítico antes de confirmarse su fallecimiento.

Zona del conflicto luego de los disturbios que derivaron en una muerte. Crédito: REUTERS.Zona del conflicto luego de los disturbios que derivaron en una muerte. Crédito: REUTERS.
Un joven de 23 años, Quentin Deranque, murió luego de haber resultado gravemente herido durante incidentes registrados en una protesta en la ciudad de Lyon, en Francia. La agresión ocurrió el jueves y el fallecimiento se confirmó dos días después, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Los incidentes se produjeron en el marco de una manifestación realizada en las inmediaciones de una universidad, donde se desarrollaba una actividad vinculada a la eurodiputada Rima Hassan. Un grupo de manifestantes se concentró en rechazo a sus declaraciones, lo que derivó en momentos de tensión y enfrentamientos entre distintos sectores.

Durante ese contexto se registraron episodios de violencia que quedaron documentados en imágenes difundidas por medios locales. En uno de los videos se observa a varias personas golpeando a otras que se encontraban en el suelo, mientras algunas lograron retirarse del lugar. Deranque fue uno de los jóvenes que resultaron heridos de gravedad durante esos hechos.

Investigación y reacciones oficiales

Tras confirmarse la muerte, el caso generó una fuerte repercusión política en Francia. Desde el Gobierno se pronunciaron funcionarios que reclamaron esclarecer lo sucedido y condenaron la violencia registrada durante la protesta. En ese marco, el ministro de Justicia Gérald Darmanin apuntó contra la escalada de enfrentamientos en el plano político y social.

People gather to pay tribute to Quentin, an activist who died from injuries sustained during a beating on February 12 in Lyon, during a demonstration at the Place de la Sorbonne in Paris, France, February 15, 2026. The banner reads: "Antifas assassins, Justice for Quentin" REUTERS/Stephane MaheManifestación realizada en las inmediaciones de una universidad de Lyon. Crédito: REUTERS.

Las autoridades judiciales avanzan con peritajes y recolección de testimonios para identificar a los responsables de la agresión. El objetivo central es establecer cómo se desencadenaron los disturbios y quiénes participaron directamente en el ataque que derivó en la muerte del joven.

Posiciones políticas y debate

Desde el espacio político La Francia Insumisa, su referente Jean-Luc Mélenchon rechazó cualquier vínculo con los hechos y expresó su pesar por la muerte, al tiempo que sostuvo que su partido se opone a la violencia en todas sus formas.

A person holds a sign as people gather to pay tribute to Quentin, an activist who died from injuries sustained during a beating on February 12 in Lyon, during a demonstration at the Place de la Sorbonne in Paris, France, February 15, 2026. REUTERS/Stephane MaheLa gente se reúne para rendir homenaje al activista fallecido. Crédito: REUTERS.

El caso se produce en un contexto de alta sensibilidad política, a pocas semanas de elecciones municipales y con un clima de polarización creciente. El presidente Emmanuel Macron llamó públicamente a la calma, la moderación y el respeto, con el objetivo de evitar nuevos episodios de violencia en manifestaciones públicas.

Mientras continúan las investigaciones, el hecho mantiene abierta una discusión más amplia sobre la seguridad en protestas, el rol de los discursos políticos y los límites de la confrontación en el espacio público. La Justicia busca determinar responsabilidades concretas, en un caso que sigue generando impacto y atención a nivel nacional en Francia.

