Conferencia de Seguridad de Múnich

Rubio arengó a que Europa lidere la recomposición del orden mundial junto a Estados Unidos

El secretario de Estado de Donald Trump llamó a los líderes europeos a asumir el compromiso transatlántico para reinstaurar el interés nacional. El mensaje llegó tras las tensiones comerciales y de defensa que marcaron el último mes por el destino de Groenlandia.