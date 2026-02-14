Cuba, la isla en tinieblas que sigue latiendo

La crisis energética y el colapso del turismo sumen a Cuba en una encrucijada histórica, desafiando su resistencia y capacidad de adaptación a cambios globales.
El combustible en Cuba escasea cada vez más, lo que tiene devastadoras repercusiones en todo el país. Una realidad, esta última, que se vio potenciada por estos días ante un panorama inédito de bajas temperaturas en la isla.
"La Revolución no se hace con palabras, sino con hechos", sentenció Fidel Castro en los albores de 1959. Aquella frase encapsulaba el impulso transformador que derrocó una dictadura servil y prometió soberanía, equidad y resistencia al dominio externo.
Seis décadas más tarde, esos hechos se enfrentan a una de las pruebas más duras de su historia: una crisis multidimensional en 2026 (porque es energética, económica, social y humanitaria), que cuestiona la viabilidad misma del modelo revolucionario y resucita los espectros de las mayores adversidades padecidas desde entonces.
El colapso del turismo es el síntoma más visible y doloroso. En 2025 apenas se superó el millón y medio de visitantes, el peor registro en décadas. La escasez de combustible ha forzado una reducción drástica de vuelos internacionales: aeropuertos como el José Martí se han convertido en escenarios de cancelaciones masivas.
Aerolíneas como Air Canada, Iberia y Air Europa han suspendido rutas o las han redirigido para repostar en terceros países. Hoteles icónicos de Varadero y Cayo Coco permanecen semivacíos o cerrados temporalmente; miles de trabajadores del sector están en suspensión de pagos o reconvertidos a labores precarias.
Las divisas que antes aportaban más del 10% del PIB se han evaporado, agravando la escasez crónica de alimentos, medicinas y materias primas. Esta debacle no es repentina. Se inscribe en una cadena de golpes externos e internos.
El derrumbe de la Unión Soviética en 1991 precipitó el Período Especial: apagones de hasta 20 horas diarias, desnutrición generalizada y una contracción del PIB superior al 35%. Cuba sobrevivió gracias al sacrificio colectivo, el ingenio y nuevas alianzas. Décadas después llegó el alivio relativo del deshielo con Barack Obama (2014-2016), que disparó el turismo y las remesas.
Pero la llegada de Trump en 2017 revirtió gran parte de esas aperturas, la pandemia de 2020 aniquiló el flujo turístico y desde 2021 la isla ha soportado protestas masivas, una emigración récord (más de 500.000 personas en tres años) y un bloqueo estadounidense endurecido.
Donald Trump. Crédito: REUTERS/Jonathan Drake
La causa inmediata de la crisis actual es la parálisis energética.Venezuela, que durante años envió hasta 100.000 barriles diarios de petróleo a precios preferenciales, ha reducido drásticamente sus envíos por su propia debacle interna y por las sanciones secundarias de Washington.
Sin combustible suficiente para termoeléctricas ni para importar gas licuado, los apagones llegan a 20 horas diarias en muchas provincias. La industria está paralizada, el transporte público ha desaparecido en gran medida y la calidad de vida cotidiana se ha deteriorado hasta niveles que recuerdan -y en algunos aspectos superan- el Período Especial.
En este escenario, las grandes potencias desempeñan papeles contrastantes y decisivos. Estados Unidos ha intensificado su política de máxima presión. El segundo mandato de Donald Trump ha vuelto a etiquetar a Cuba como "patrocinador del terrorismo" e impuesto sanciones secundarias que castigan a cualquier navío o empresa que transporte petróleo a la isla.
El objetivo declarado es asfixiar económicamente al gobierno hasta forzar un cambio de régimen o, al menos, concesiones políticas profundas. El bloqueo, condenado reiteradamente por la Asamblea General de la ONU como violación del derecho internacional, se ha convertido en un cerco casi absoluto al abastecimiento energético.
Rusia, aliada histórica desde la era soviética, ha elevado su tono de solidaridad. El gobierno de Vladimir Putin ha calificado la situación como "realmente crítica" y ha denunciado el "estrangulamiento" estadounidense.
Aunque Moscú promete ayuda y mantiene vínculos estratégicos, su capacidad real es limitada: la guerra en Ucrania, las sanciones occidentales y sus propias dificultades energéticas restringen los envíos masivos de combustible. Aun así, despachos puntuales y cooperación técnico-militar continúan siendo un salvavidas simbólico y práctico.
Vladimir Putin. Crédito: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev
China emerge como el actor con mayor margen de maniobra. Pekín ha expresado públicamente su disposición a ayudar a Cuba a superar la escasez de combustibles y ha reiterado su rechazo a cualquier injerencia extranjera. Aunque no se han confirmado envíos masivos de crudo, China ya es el principal socio comercial de la isla, financia infraestructura y ha incrementado la llegada de turistas chinos.
Su eventual apoyo probablemente llegará vía líneas de crédito, combustible a mediano plazo y mayor cooperación económica, todo enmarcado en su estrategia de expansión en América Latina y contrapeso a la influencia estadounidense.
Cuba se encuentra en una encrucijada geopolítica: atrapada entre el cerco tendido por Washington, la limitada capacidad de su aliado histórico ruso y las promesas aún difusas del gigante asiático.
Mientras tanto, la población enfrenta emigración récord, economía informal, deterioro acelerado de los servicios públicos y una creciente sensación de que el proyecto revolucionario, tal como fue concebido, podría no tener una salida factible sin cambios estructurales profundos.
En medio de este torbellino de apagones y sueños que se van, Trump ha pronunciado su sentencia con la frialdad de quien cree poseer la llave del destino ajeno: "No levantaremos las sanciones al régimen cubano hasta que todos los presos políticos sean liberados, se respeten las libertades de reunión y expresión".
La Habana, Cuba, este viernes. Crédito: REUTERS/Norlys Perez
Esas palabras caen como un candado sobre una isla que ya respira con dificultad. El viejo grito de "¡Cuba libre!" -que alguna vez resonó como promesa de alba- se desvanece en el aire enrarecido de La Habana, sustituido por una verdad más áspera: Cuba en jaque.
Ya no se trata de una utopía en disputa ni de una revolución en peligro. Es la isla misma, con sus arenas, su cultura y su memoria de huracanes, la que pende de un hilo invisible entre el bloqueo que asfixia, los aliados que titubean y un pueblo agotado que empieza a preguntarse si la supervivencia seguirá siendo su único horizonte posible.
Entre el eco lejano de consignas que ya nadie corea con convicción, Cuba enfrenta el vértigo de mirarse al espejo y preguntarse si todavía le queda un futuro por imaginar.
El autor es analista internacional, profesor de Ciencia Política y escritor.