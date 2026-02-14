Combustibles

Estados Unidos autorizó a Chevrón, Eni, Repsol, BP y Shell a operar en Venezuela

"Todas las transacciones" de esas petroleras que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas. También quedan autorizados los contratos para "nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas" para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.