En plena crisis por los combustibles, se incendió una refinería de petróleo en La Habana

Un incendio que se desató este viernes (13.02.2026) en una refinería de petróleo de La Habana está bajo control y sus causas "se investigan", informó el gobierno cubano.
Se trata de la refinería Ñico López, una de las tres instaladas en la isla. La antigua instalación energética fue nacionalizada en 1960 y cuenta con capacidad para procesar tanto el pesado crudo nacional como petróleo importado.
El fuego, que se produjo muy cerca del lugar donde estaban fondeados dos petroleros, generó grandes llamaradas y una columna de humo negro visibles desde el otro lado del canal de la bahía de la capital de Cuba, según testigos presenciales.
"Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería 'Ñico López'", señaló el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta de X (Twitter). "Se investigan las causas", precisó el breve mensaje.
En la misma bahía donde se desataron las llamas atracaron el jueves los dos buques de la Armada de México que trasladaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, sumida en una profunda crisis económica y energética, agravada por presiones de Washington.
El fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro ha empeorado ostensiblemente la situación.
Para ahorrar energía, el gobierno comunista puso en vigor el lunes un plan de emergencia que incluye, entre otras medidas, restricciones de la venta de combustibles y una jornada laboral de cuatro días (de lunes a jueves).
Desde mediados de 2024 la isla sufre prolongados apagones diarios, que se han intensificado en los últimos meses, por las frecuentes averías de sus centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar suficiente combustible.
Cuba no es ajena a los incendios en instalaciones petroleras. En agosto de 2022 la base de supertanqueros de combustible de la provincia de Matanzas (occidente), la principal infraestructura de reservas estratégicas del país, ardió en llamas tras la caída de un rayo.
La isla tardó una semana en controlar el incendio, con ayuda de México y Venezuela. En ese desastre perdieron la vida 17 personas.