La reina del monte

La más larga del mundo: Indonesia marcó un nuevo récord Guinness con la pitón Ibu Baron

Mide 7,22 metros. Fue hallada en la localidad de en Sulawesi. Su rescate involucró a expertos locales. Subrayan la necesidad de equilibrar la protección de especies con la seguridad de comunidades que enfrentan amenazas.