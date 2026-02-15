#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Chispas y tradición

El espectacular show de la "Flor de hierro" ilumina el Año Nuevo chino en Pekín

Pekín se llena de luz con un espectáculo que combina cultura y tradición, destacando la impresionante técnica del hierro fundido en el aire.

Pekín celebra este domingo 15 de febrero la ‘Flor de hierro’, una tradición en la que se lanza hierro fundido contra ladrillos para crear chispas y que forma parte de las tradicionales festividades del Año Nuevo chino.Pekín celebra este domingo 15 de febrero la ‘Flor de hierro’, una tradición en la que se lanza hierro fundido contra ladrillos para crear chispas y que forma parte de las tradicionales festividades del Año Nuevo chino.
Seguinos en
Por: 

En el inicio del receso por el Año Nuevo chino, un parque de la capital sumó a su programación la impactante “flor de hierro” (datiehua), un show de hierro fundido que estalla en el aire como fuegos artificiales… pero a puro pulso humano.

La escena ocurre en Pekín, en el distrito de Tongzhou, dentro del Parque Forestal del Corazón Verde, en China, que abrió su “Carnaval de paseo nocturno de luces” como parte del arranque de las celebraciones.

Según la información difundida desde el evento, la propuesta funciona del 6 de febrero al 3 de marzo, con ingreso entre las 16 y las 22 y encendido de luces desde las 17.30. Y para el show de “flor de hierro” hay tres pasadas por día: 18.20, 20.00 y 21.00, con punto sugerido de observación en la plaza central del área “Zhuxuan”.

De qué se trata

Le dicen “una cucharada de hierro, mil árboles de flores plateadas”. La imagen no exagera: el espectáculo consiste en lanzar hierro fundido al aire para que, al impactar y dispersarse, se transforme en una lluvia de chispas doradas que cae como catarata, una postal que remite a la frase clásica “fuego y flores en una noche sin fin”.

A man reacts at a street food store with lanterns, ahead of Lunar New Year celebrations welcoming the Year of the Fire Horse, in Beijing, China, February 15, 2026. REUTERS/Maxim ShemetovUn hombre en una tienda de comida callejera repleta de farolas, antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar que dan la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, en Beijing, China. Foto: REUTERS / Maxim Shemetov.

El evento presenta la técnica como patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional y la promociona como uno de los platos fuertes del recorrido nocturno. En otras palabras: tradición pesada, literal, convertida en show.

Más allá de las chispas

La “flor de hierro” aparece integrada a una oferta más grande: más de 40 conjuntos de luces temáticas, puntos de foto vinculados al “año del caballo” y números de folclore como danza del dragón y del león, además de ópera tradicional y juegos interactivos para familias.

En paralelo, la propia agenda cultural de la ciudad para el Festival de Primavera incluye ferias y actividades de patrimonio inmaterial en distintos espacios, con presentaciones y cruces regionales durante los primeros días del año lunar

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
China
Es viral
Videos
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro