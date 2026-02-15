El espectacular show de la "Flor de hierro" ilumina el Año Nuevo chino en Pekín

En el inicio del receso por el Año Nuevo chino, un parque de la capital sumó a su programación la impactante “flor de hierro” (datiehua), un show de hierro fundido que estalla en el aire como fuegos artificiales… pero a puro pulso humano.
Pekín se llena de luz con un espectáculo que combina cultura y tradición, destacando la impresionante técnica del hierro fundido en el aire.
La escena ocurre en Pekín, en el distrito de Tongzhou, dentro del Parque Forestal del Corazón Verde, en China, que abrió su “Carnaval de paseo nocturno de luces” como parte del arranque de las celebraciones.
Según la información difundida desde el evento, la propuesta funciona del 6 de febrero al 3 de marzo, con ingreso entre las 16 y las 22 y encendido de luces desde las 17.30. Y para el show de “flor de hierro” hay tres pasadas por día: 18.20, 20.00 y 21.00, con punto sugerido de observación en la plaza central del área “Zhuxuan”.
Le dicen “una cucharada de hierro, mil árboles de flores plateadas”. La imagen no exagera: el espectáculo consiste en lanzar hierro fundido al aire para que, al impactar y dispersarse, se transforme en una lluvia de chispas doradas que cae como catarata, una postal que remite a la frase clásica “fuego y flores en una noche sin fin”.
El evento presenta la técnica como patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional y la promociona como uno de los platos fuertes del recorrido nocturno. En otras palabras: tradición pesada, literal, convertida en show.
La “flor de hierro” aparece integrada a una oferta más grande: más de 40 conjuntos de luces temáticas, puntos de foto vinculados al “año del caballo” y números de folclore como danza del dragón y del león, además de ópera tradicional y juegos interactivos para familias.
En paralelo, la propia agenda cultural de la ciudad para el Festival de Primavera incluye ferias y actividades de patrimonio inmaterial en distintos espacios, con presentaciones y cruces regionales durante los primeros días del año lunar