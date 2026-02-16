Furor por la presencia de Wanda Nara en la “Casita” de Bad Bunny
La aparición de la mediática en uno de los espacios más vistos del espectáculo generó una respuesta entusiasta del público, con gritos, cámaras alzadas y videos que se multiplicaron en las plataformas digitales.
El cierre de los recitales de Bad Bunny en Argentina dejó una noche cargada de sorpresas y momentos virales. El domingo 15 de febrero, el artista se despidió del público local con un show en el estadio de River Plate completamente colmado, donde una aparición inesperada se robó todas las miradas.
Durante uno de los pasajes más celebrados del espectáculo, el cantante utilizó la clásica “Casita”, un recurso escénico que ya se volvió parte de su puesta en escena. Allí, la cámara enfocó a Wanda Nara, quien apareció en pantalla gigante vestida con una campera y un sombrero, generando una ovación inmediata de miles de personas.
El momento coincidió con el fragmento de la canción en el que el artista menciona la frase “Tití me preguntó si tengo muchas novias”, lo que potenció la reacción del público y convirtió la escena en uno de los instantes más comentados de la noche.
Famosos yclima defestejo
Wanda no estuvo sola. Compartió ese espacio junto al cantante cordobés Luck Ra, y en el mismo sector también se encontraban otras figuras destacadas de la música nacional. Entre ellas, Lali Espósito, quien horas antes había brindado un show multitudinario en Cosquín Rock.
Wanda junto a los artistas que estuvieron en la "Casita" de Bad Bunny.
La aparición de estas personalidades reforzó el clima festivo y convirtió el recital en un verdadero punto de encuentro entre el público y referentes del espectáculo argentino.
Furoren redes
La escena no tardó en viralizarse. Los videos grabados desde distintos sectores del estadio comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde los fanáticos celebraron la espontaneidad del momento. Wanda, visiblemente entusiasmada, también reflejó su alegría a través de sus propias publicaciones.
La “Casita” volvió a ser uno de los puntos más celebrados de la noche.
En una de sus historias de Instagram se la pudo ver junto a Nicki Nicole, Tiago PZK y nuevamente Lali Espósito. En la imagen también apareció Yami Safdie, aunque sin ser etiquetada en el posteo.