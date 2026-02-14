El Monumental a los pies de Bad Bunny: Tini Stoessel y María Becerra, las invitadas de lujo en "la casita"
Dos de las máximas exponentes del pop urbano argentino sorprendieron a los fanáticos al subir al escenario durante el concierto del "Conejo Malo". Un cierre de jornada a puro baile y potencia femenina que se volvió viral en cuestión de minutos.
En el fondo de "la casita", alejadas de los flashes principales pero a la vista de los miles de seguidores, se encontraban la "Triple T" y "La Nena de Argentina".
El regreso de Bad Bunny a la Argentina no fue un evento más en el calendario de grandes estadios. La noche del 13 de febrero en el Monumental se transformó en un manifiesto de la cultura urbana, donde Benito Antonio Martínez Ocasio no solo repasó su discografía, sino que celebró su vínculo con el público local a través de gestos que se volvieron virales de inmediato.
Uno de los momentos más comentados de la velada ocurrió cuando el "Conejo Malo" se trasladó hacia "la casita", el segundo escenario del show que recrea una atmósfera veraniega. Allí, alejadas de los flashes principales pero a la vista de los miles de seguidores, se encontraban la "Triple T" y "La Nena de Argentina".
Bad Bunny dio su primer show del tour "DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour" en Buenos Aires. REUTERS/Tomas Cuesta
Ambas artistas, referentes indiscutidas de la escena nacional, se mostraron distendidas, bailando y cantando al ritmo de "Tití me preguntó". Su participación, lejos de ser una performance coreográfica oficial, fue la de invitadas especiales que, junto a otras figuras del ambiente, acompañaron al boricua en el tramo más festivo de su presentación.
Esta dinámica es habitual en los shows de Martínez Ocasio, quien suele rodearse de colegas y amigos para reforzar el concepto de "fiesta entre pares".
Un homenaje con la "19" en la espalda
La conexión con la identidad argentina no terminó en las invitadas. En un punto álgido de la noche, Bad Bunny sorprendió al lucir la camiseta de la Selección Argentina con el número 19. El gesto fue interpretado rápidamente como un homenaje a los inicios de Lionel Messi en el conjunto nacional, una referencia que terminó de sellar el romance con las 70 mil personas presentes.
"Este show se trata de la unión de Argentina con Puerto Rico y América Latina", expresó el artista sobre el escenario, reafirmando que su visita trasciende lo musical para posicionarse como un puente cultural. El repertorio incluyó éxitos como "Callaíta", "Nuevayol" y "No me conoce", este último interpretado precisamente desde la estructura donde se encontraban las cantantes argentinas.
El repertorio en Argentina incluyó éxitos como "Callaíta", "Nuevayol" y "No me conoce". REUTERS/Tomas Cuesta
Gastronomía y rituales locales
La experiencia de Bad Bunny en suelo santafesino y porteño también tuvo su costado gourmet. Antes de su debut en Núñez, el artista fue visto cenando en Ness, el restaurante del chef Leo Lanussol.
Según trascendió, el músico quedó maravillado con el chipirón con huancaína negra y destacó especialmente la calidad del pan a las brasas, bromeando sobre su carácter "adictivo". Además, aprovechó su estadía para sumar etiquetas de vinos de distintas regiones del país a su colección personal, demostrando un interés genuino por la producción local.
La primera noche en el Monumental fue mucho más que una lista de temas exitosos. Fue el encuentro de las potencias del género en un mismo espacio físico y simbólico. Con Tini y María como testigos desde la arena de "la casita" y un Bad Bunny entregado a la mística rioplatense, el show dejó la vara alta para las jornadas restantes, confirmando que, para el "Conejo Malo", Argentina siempre es su casa.