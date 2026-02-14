Primer show

El Monumental a los pies de Bad Bunny: Tini Stoessel y María Becerra, las invitadas de lujo en "la casita"

Dos de las máximas exponentes del pop urbano argentino sorprendieron a los fanáticos al subir al escenario durante el concierto del "Conejo Malo". Un cierre de jornada a puro baile y potencia femenina que se volvió viral en cuestión de minutos.