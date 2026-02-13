¿Se viene la colaboración del año?

Tini Stoessel aterrizó en Argentina y crecen los rumores de un show con Bad Bunny

La artista llegó al país en medio de un hermetismo absoluto, pero las redes sociales no tardaron en encender las alarmas. Con el "Conejo Malo" a punto de presentarse en Buenos Aires, la expectativa por verlos juntos en el escenario es total.