Video

Bad Bunny ya está en Argentina y Buenos Aires vive la fiebre por los tres históricos show

Tras una larga espera, Benito Martínez Ocasio aterrizó en nuestro país para su serie de conciertos en el Estadio Monumental. Entre el delirio de los fans que acampan hace días y un operativo de seguridad blindado, comienza la cuenta regresiva para el evento musical del año.