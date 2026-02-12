Bad Bunny ya está en Argentina y Buenos Aires vive la fiebre por los tres históricos show
Tras una larga espera, Benito Martínez Ocasio aterrizó en nuestro país para su serie de conciertos en el Estadio Monumental. Entre el delirio de los fans que acampan hace días y un operativo de seguridad blindado, comienza la cuenta regresiva para el evento musical del año.
El despliegue para los shows del 12, 13 y 14 de febrero no tiene parangón. REUTERS/Mike Blake
La espera terminó para miles de seguidores. Bad Bunny, el artista que redefinió los límites de la música urbana global, ya se encuentra en Buenos Aires. Su arribo, custodiado por un estricto operativo de seguridad, marca el inicio de una trilogía de presentaciones en el Estadio Monumental de River Plate, donde se espera que más de 200.000 personas asistan a lo que promete ser un despliegue visual y sonoro sin precedentes en este febrero de 2026.
Una vigilia que desafía el cansancio
Desde hace semanas, las inmediaciones de Núñez se transformaron en una pequeña ciudad de carpas. Grupos de jóvenes provenientes de todo el país montaron guardia para asegurarse los mejores lugares frente al escenario.
Bad Bunny cantando en el halftime show del Super Bowl. REUTERS/Mike Blake
La organización de los fans incluye turnos rotativos para soportar el calor de las últimas jornadas y una logística interna que demuestra la devoción por el puertorriqueño.
Tres noches para la historia en el Monumental
El despliegue para los shows del 12, 13 y 14 de febrero no tiene parangón. Se estima que la puesta en escena involucra más de 50 contenedores de equipamiento técnico y un escenario con tecnología de última generación que permitirá una visión 360 en sectores específicos.
Bad Bunny llega en su mejor momento, consolidado no solo como un referente del trap y el reggaetón, sino como un ícono cultural. Estos tres estadios River Plate totalmente agotados (sold out) confirman que el idilio entre el público argentino y el "Conejo Malo" está más vigente que nunca. El setlist, según trascendió de sus presentaciones previas en la región, recorrerá sus hits más icónicos y las canciones de su último material discográfico.
Seguridad y cortes de tránsito
Ante la magnitud del evento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un corte total de calles en el perímetro del estadio. Se recomienda a quienes circulen por la zona de Figueroa Alcorta y Udaondo extremar las precauciones. El operativo cuenta con más de 800 efectivos de seguridad privada y policial para garantizar que el ingreso de los miles de espectadores sea ordenado.
Argentina vuelve a ser, una vez más, la parada obligada para los grandes astros de la industria. Con la llegada de Bad Bunny, el país se prepara para tres jornadas de pura adrenalina y ritmo. Más allá de las polémicas o las preferencias musicales, es innegable que Benito tiene la capacidad de paralizar una ciudad y movilizar a una generación que encuentra en sus letras un lenguaje propio.