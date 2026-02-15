Cazzu fue vista en la prueba de sonido de Bad Bunny y crecen los rumores de su participación en el show
La "Jefa del Trap" sorprendió al aparecer en el Monumental horas antes del segundo concierto del "Conejo Malo". La presencia de la artista jujeña, quien mantuvo una relación con el puertorriqueño en el pasado, generó una fuerte expectativa entre los fanáticos en pleno 14 de febrero.
La presencia de Cazzu no es un dato menor: cabe recordar que ambos artistas mantuvieron un romance años atrás.
El segundo show de Bad Bunny en Buenos Aires sumó un condimento extra que nadie esperaba y que revolucionó las redes sociales en la tarde de este sábado. Cazzu, una de las referentes máximas del género urbano en Argentina, fue captada durante la prueba de sonido en el estadio de River Plate, alimentando de inmediato las versiones de un posible reencuentro sobre el escenario.
La presencia de la intérprete de "Nena Trampa" no es un dato menor: cabe recordar que ambos artistas mantuvieron un romance años atrás, mucho antes de que el puertorriqueño alcanzara el estatus de estrella global y de que ella se convirtiera en madre junto a Christian Nodal.
Cazzu y Bad Bunny: el romance secreto que vivieron antes de la fama mundial.
Expectativa por una colaboración en vivo
Las imágenes de la cantante en las inmediaciones del escenario principal se viralizaron rápidamente entre los seguidores que ya hacían fila en las afueras del Monumental. Si bien no hubo una confirmación oficial por parte de la producción, la fecha elegida —el Día de los Enamorados— añade una carga simbólica que no pasó desapercibida para la prensa del espectáculo.
Muchos especulan con que Cazzu podría ser la invitada especial de esta noche para interpretar juntos alguno de los hits que comparten o, incluso, para protagonizar un momento emotivo que celebre su antigua amistad y colaboración profesional. De concretarse, sería uno de los puntos más altos de la gira del "Conejo Malo" por el cono sur.
Miles de fanáticos sueñan con ver a Bad Bunny junto a Cazzu en el escenario de la segunda noche en Buenos Aires. REUTERS/Tomas Cuesta
Un San Valentín con sello trap
La aparición de Cazzu se da en un contexto de mucha exposición para la artista, quien tras su separación de Nodal ha mantenido un perfil bajo, centrándose en su hija Inti y en su regreso paulatino a los eventos públicos. Elegir el show de su expareja para reaparecer en una fecha tan significativa como San Valentín ha disparado todo tipo de teorías sobre el presente de su relación con el cantante boricua.
Por estas horas, el hermetismo es total en los camarines de River, pero la expectativa del público está por las nubes. Con el estadio colmado, los fans aguardan para ver si finalmente la "Jefa" subirá a escena o si simplemente se trató de una visita técnica para acompañar a quien fuera una persona clave en sus inicios internacionales.
El misterio se develará en cuestión de horas cuando comiencen a sonar los primeros acordes en Núñez. Lo que es seguro es que la sola presencia de Cazzu ya convirtió a esta segunda fecha en un evento mediático que trasciende lo estrictamente musical.