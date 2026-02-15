¿Reencuentro en San Valentín?

Cazzu fue vista en la prueba de sonido de Bad Bunny y crecen los rumores de su participación en el show

La "Jefa del Trap" sorprendió al aparecer en el Monumental horas antes del segundo concierto del "Conejo Malo". La presencia de la artista jujeña, quien mantuvo una relación con el puertorriqueño en el pasado, generó una fuerte expectativa entre los fanáticos en pleno 14 de febrero.