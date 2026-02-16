Restricción digital

Alemania debate límites a redes sociales: el SPD propone prohibir su uso a menores de 14 años

El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), integrante de la coalición de Gobierno encabezada por el canciller Friedrich Merz, propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y establecer versiones restringidas para adolescentes de hasta 16.