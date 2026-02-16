Alemania debate límites a redes sociales: el SPD propone prohibir su uso a menores de 14 años

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio de la coalición de Gobierno, impulsa una iniciativa para impedir el acceso a redes sociales a menores de 14 años.
El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), integrante de la coalición de Gobierno encabezada por el canciller Friedrich Merz, propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y establecer versiones restringidas para adolescentes de hasta 16.
El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio de la coalición de Gobierno, impulsa una iniciativa para impedir el acceso a redes sociales a menores de 14 años.
Según un documento interno al que accedieron medios locales, la propuesta establece que las plataformas deberán implementar mecanismos técnicos de verificación de edad y bloquear el ingreso de usuarios por debajo de ese umbral, bajo amenaza de sanciones económicas.
Para los adolescentes de entre 14 y 16 años, el texto contempla la creación de una “versión juvenil” de las redes, con funcionalidades limitadas. La apertura de perfiles requeriría verificación por parte de los tutores legales y quedaría excluida la personalización algorítmica de contenidos, así como herramientas diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia.
De acuerdo con el diario Bild, el documento incluso propone desactivar por defecto las recomendaciones basadas en algoritmos también en las versiones para adultos, una medida que apunta al núcleo del modelo de negocio de las plataformas digitales.
“La autorregulación no funciona”, afirmó el primer ministro del estado federado de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer, referente del SPD, en declaraciones a la cadena pública ARD.
En la misma línea, el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, sostuvo en una entrevista con el semanario Der Spiegel que la iniciativa busca establecer “reglas y límites claros”. “La protección de los jóvenes frente a la avalancha de odio y violencia en las redes sociales tiene máxima prioridad”, subrayó.
El debate no es nuevo en Alemania. El mes pasado, desde la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, también surgieron pedidos para prohibir el acceso a plataformas como TikTok, Instagram o Facebook a menores de 16 años.
La ministra de Familia, Karin Prien (CDU), creó el año pasado una comisión para analizar posibles vías legales que permitan restringir el uso de redes sociales por parte de menores. El tema volverá a discutirse en la próxima conferencia partidaria de la CDU, prevista en Stuttgart.
En la oposición, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) rechazó de plano cualquier tipo de prohibición. Su colíder, Alice Weidel, calificó la iniciativa de “errónea y peligrosa” y sostuvo que la responsabilidad recae en los padres, quienes —según afirmó— deben enseñar a sus hijos un uso responsable del entorno digital.
La discusión, que combina aspectos tecnológicos, jurídicos y educativos, anticipa un nuevo frente de debate en la política alemana: hasta dónde puede y debe intervenir el Estado en la vida digital de niños y adolescentes.