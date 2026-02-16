Santa Fe se posiciona para captar congresos y eventos internacionales
La ciudad de avanza en su posicionamiento como destino de congresos y convenciones tras recibir una capacitación estratégica de la International Congress and Convention Association (ICCA), con el objetivo de atraer eventos regionales e internacionales y potenciar el impacto económico del turismo de reuniones.
Autoridades locales y representantes de ICCA durante la capacitación en la Estación Belgrano.
Con el objetivo de consolidar a Santa Fe como sede de grandes eventos regionales, nacionales e internacionales, el intendente Juan Pablo Poletti y el subsecretario de Turismo, Javier Dellamónica, recibieron este jueves en el Centro de Convenciones de la Estación Belgrano a Leticia Serrano, gerenta regional para Latinoamérica y el Caribe de la International Congress and Convention Association (ICCA).
Tras la incorporación de la ciudad como miembro oficial de la entidad en 2025, desde la Subsecretaría de Turismo se gestionó una capacitación orientada a potenciar los beneficios y oportunidades que brinda esta membresía dentro del segmento de turismo de reuniones, congresos y convenciones.
“Formar parte de ICCA nos permite acceder a plataformas de capacitación y postular la ciudad para recibir eventos que hoy se desarrollan en otras partes del mundo. Eso ya comenzó a suceder y queremos que se incremente”, destacó Dellamónica.
Durante la jornada, Serrano capacitó a los equipos técnicos municipales en herramientas, canales de acceso y estrategias para presentar postulaciones ordenadas y planificadas, con el objetivo de atraer nuevos encuentros y posicionar a la ciudad como destino competitivo.
“Santa Fe tiene todo para seguir creciendo en el turismo de reuniones y recibir eventos regionales e internacionales. Cuenta con infraestructura, actividades y experiencia, aspectos muy valorados por quienes organizan congresos”, señaló la representante de ICCA.
Los equipos técnicos también recibieron información sobre cómo identificar potenciales compradores de destinos, atraer nuevos eventos y estandarizar procesos de trabajo para fortalecer el posicionamiento local. Según explicó Serrano, estas capacitaciones permiten comprender el impacto económico y de visibilidad que generan los congresos para las ciudades anfitrionas, además de definir objetivos estratégicos y seleccionar qué eventos resultan más convenientes atraer.
Leticia Serrano capacitó equipos para atraer eventos internacionales a Santa Fe.
El turismo de eventos representa un fuerte impulso económico, ya que dinamiza sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio. Además, fomenta empleo directo e indirecto, inversiones en infraestructura y mejora la proyección de la ciudad como marca destino.
“Quien participa de un evento contrata servicios, reserva hoteles, utiliza transporte y consume en el destino, lo que coloca a la ciudad en una vidriera internacional”, añadió Serrano, quien remarcó la intención de sumar componentes regionales e internacionales a los eventos locales durante este año.
De la capacitación participaron también representantes del Bureau de Eventos de Santa Fe, integrantes de SAFETUR y de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE).
En paralelo, el programa de gestión municipal “Santa Fe Capital Se Muestra” contempla para 2026 un calendario de capacitaciones y charlas destinadas a referentes del sector público y privado vinculados al turismo y los eventos.
Articulación público-privada
El equipo técnico municipal desarrolla un trabajo sistemático para relevar asociaciones, prestadores y entidades que promueven eventos, además de impulsar la figura de embajadores turísticos que postulen a la ciudad como sede. También se brinda asesoramiento a instituciones y personas interesadas en presentar candidaturas.
La capacitación en la Estación Belgrano apuntó a potenciar el impacto económico del turismo de eventos en la ciudad.
Para fortalecer este proceso se diseñaron materiales de promoción y se consolidaron alianzas estratégicas con entidades especializadas como el Bureau de Eventos y la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Santa Fe, además del acompañamiento de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, que genera condiciones generales para el desarrollo del sector.
El procedimiento para postular a Santa Fe como sede comienza con la elaboración técnica de documentación que presenta la infraestructura y servicios disponibles. Posteriormente, los embajadores turísticos realizan la presentación formal, mientras que el sector privado aporta cartas de aval que refuerzan la candidatura conjunta del destino.