El Aeropuerto Internacional de Rosario tendrá vuelos directos a Miami desde junio
El Gobierno de Santa Fe confirmó que, desde el 9 de junio, Aerolíneas Argentinas operará una nueva ruta internacional entre el Aeropuerto Internacional de Rosario y Miami, con tres frecuencias semanales y escala técnica en Punta Cana. La iniciativa busca fortalecer la conectividad aérea del interior y potenciar el turismo, el comercio y el desarrollo productivo de la región.
Este lunes, el Gobierno de Santa Fe anunció la incorporación de una nueva conexión internacional desde el Aeropuerto Internacional de Rosario (ROS) hacia Miami a partir del 9 de junio. La medida se inscribe en una estrategia de ampliación de la conectividad aérea provincial y responde a una demanda creciente de viajes internacionales.
Aerolíneas Argentinas será la encargada de operar esta ruta, que contará con tres frecuencias semanales -martes, viernes y domingos- y realizará una escala técnica en Punta Cana antes de arribar a destino. Según destacaron las autoridades, la iniciativa permitirá mejorar la integración de Rosario con uno de los principales hubs turísticos y comerciales de Estados Unidos.
La nueva conexión adquiere especial relevancia en el marco del movimiento internacional generado por el Mundial, ya que facilitará el traslado directo de santafesinos hacia Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina. Además, se espera que impulse el flujo turístico, comercial y deportivo de la región, en línea con los objetivos de desarrollo planteados por la gestión provincial.
La ruta fue posible gracias a una articulación entre el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y el Aeropuerto Internacional de Rosario, que vienen trabajando de manera coordinada para posicionar a la terminal aérea como una puerta de salida estratégica del interior del país.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo: “Esta nueva conexión es fruto de un trabajo sostenido para consolidar a Rosario como un nodo de integración con el mundo. Más conectividad implica más inversión, más desarrollo productivo y más oportunidades para toda la región”.
Los pasajes ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas.
Desde el Gobierno Provincial remarcaron que el aumento de vuelos contribuye a dinamizar el turismo, fortalecer la actividad económica y ampliar las oportunidades comerciales. Asimismo, señalaron que la ampliación de rutas y frecuencias forma parte de una decisión estratégica para consolidar el perfil logístico de Rosario y avanzar hacia un federalismo efectivo en materia de conectividad aérea.