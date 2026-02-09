Nuevo destino

El Aeropuerto Internacional de Rosario tendrá vuelos directos a Miami desde junio

El Gobierno de Santa Fe confirmó que, desde el 9 de junio, Aerolíneas Argentinas operará una nueva ruta internacional entre el Aeropuerto Internacional de Rosario y Miami, con tres frecuencias semanales y escala técnica en Punta Cana. La iniciativa busca fortalecer la conectividad aérea del interior y potenciar el turismo, el comercio y el desarrollo productivo de la región.