Operativo excepcional

Santa Fe realizó una donación multiorgánica en el Hospital Cullen y movilizó cinco vuelos sanitarios

Se ablacionaron siete órganos, que fueron trasplantados a seis pacientes de la lista de espera. Los implantes de más alta complejidad fueron en Buenos Aires, lo que requirió una logística compleja, con conexión en el aeropuerto de Sauce Viejo. Uno de ellos fue para un bebé en emergencia.