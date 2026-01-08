Santa Fe realizó la primera ablación multiorgánica en asistolia controlada del año en Argentina

Santa Fe volvió a posicionarse como referente nacional en materia de salud pública. Este jueves se confirmó que en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario se concretó el primer procedimiento del país en 2026 de ablación de órganos con técnica de asistolia controlada. Se trata de una intervención de altísima complejidad, con participación de múltiples equipos médicos y soporte tecnológico específico.
El operativo, coordinado por el Ministerio de Salud a través del Cudaio, permitió la obtención de riñones, hígado y tejidos mediante perfusión normotérmica regional, una técnica utilizada en centros médicos europeos que permite preservar los órganos en condiciones óptimas. La logística involucró la activación de equipamiento altamente especializado y la articulación con otros hospitales rosarinos.
La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, explicó que el proceso demandó varios días de planificación, y destacó que “fue el primer procedimiento de estas características del año en todo el país, y marca un hito para el sistema de salud pública de Santa Fe”. También remarcó el liderazgo del HECA en este tipo de prácticas, así como la decisión política que permitió fortalecer equipos y tecnologías.
Trabajo articulado y primera vez en el HECA
La directora del HECA, Andrea Becherucci, subrayó el trabajo del equipo de Terapia Intensiva y el Cudaio, que logró identificar al paciente como posible donante y activar la red de procuración en tiempo real. Gracias a ello, se gestionó el traslado de una bomba de perfusión extracorpórea, proveniente de los hospitales Provincial, Centenario y Vilela, junto con otros dispositivos críticos.
Emiliano Valtorta, coordinador del Cudaio en el hospital, agregó que se trató de una donación inédita para el efector, ya que no solo se lograron ablacionar riñones, sino también hígado y tejidos. Esto fue posible porque la asistolia controlada, a diferencia de la muerte encefálica, amplía el rango de potenciales donantes.
Modelo de gestión y decisión política
Andrada también destacó que estas intervenciones son el resultado de un modelo de gestión que apuesta a prácticas de vanguardia. “El fortalecimiento de los equipos de salud y la inversión en infraestructura son decisiones políticas del gobernador Pullaro y la ministra Silvia Ciancio, que permiten posicionar a Santa Fe entre las provincias líderes del país en donación y trasplante”, afirmó.
El operativo se completó con éxito gracias a un nuevo vuelo sanitario desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, también recientemente renovado, y permitió salvar o mejorar la calidad de vida de al menos tres personas que se encontraban en lista de espera.