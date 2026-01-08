Salud pública

Santa Fe realizó la primera ablación multiorgánica en asistolia controlada del año en Argentina

El operativo se desarrolló en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en Rosario. Participaron equipos del Ministerio de Salud provincial y del Cudaio. Fue clave el uso de tecnología de última generación y la articulación con otros efectores. Tres personas recibieron trasplantes.