En alta montaña

Impactante rescate en el Aconcagua: arriesgada maniobra para asistir a un guía en plena altura

Un grupo de rescatistas desplegó un complejo operativo en el cerro más alto de América para auxiliar a un guía que sufrió una descompensación. El procedimiento, registrado en video, evidenció las extremas condiciones en la montaña.