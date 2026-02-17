Impactante rescate en el Aconcagua: arriesgada maniobra para asistir a un guía en plena altura
Un grupo de rescatistas desplegó un complejo operativo en el cerro más alto de América para auxiliar a un guía que sufrió una descompensación. El procedimiento, registrado en video, evidenció las extremas condiciones en la montaña.
Operativo de alta complejidad se desarrolló en el Aconcagua
Un operativo de alta complejidad se desarrolló en el Aconcagua, donde un grupo de rescatistas intervino para asistir a un guía de montaña que presentó una complicación de salud en plena expedición. La maniobra, que quedó registrada en imágenes, mostró el nivel de riesgo y coordinación necesarios para actuar en uno de los escenarios más exigentes del continente.
Operativo contrarreloj
El hecho ocurrió en el Parque Provincial Aconcagua, en Mendoza, a más de 6.000 metros de altura, donde las bajas temperaturas, el viento intenso y la escasez de oxígeno convierten cualquier intervención en un desafío logístico y humano.
Según se informó, el guía comenzó a evidenciar síntomas compatibles con un cuadro de mal de altura, lo que obligó a activar el protocolo de emergencia. De inmediato, se organizó un equipo especializado en rescate de alta montaña para llegar hasta el lugar donde se encontraba el afectado.
Las imágenes difundidas muestran el momento en que los rescatistas aseguran al guía y coordinan su descenso en medio de una pendiente pronunciada, con nieve y hielo. Cada movimiento debía ejecutarse con precisión para evitar deslizamientos o caídas que pudieran agravar la situación.
El procedimiento implicó el uso de cuerdas, anclajes y equipamiento técnico específico para garantizar la estabilidad durante el traslado. En ese contexto, la experiencia del equipo fue clave para mantener el control en un entorno donde cualquier error puede tener consecuencias graves.
La importancia de los protocolos
El mal agudo de montaña es una de las principales amenazas para quienes ascienden el Aconcagua. La falta de aclimatación adecuada puede provocar síntomas como dolor de cabeza intenso, náuseas, fatiga y, en casos más severos, complicaciones respiratorias o cerebrales.
Por esa razón, el Parque Provincial Aconcagua cuenta con protocolos estrictos de control médico y asistencia permanente durante la temporada de ascensos. Los guías habilitados deben cumplir con requisitos específicos y mantener comunicación constante con las autoridades del parque.
En este caso, la rápida detección del problema y la intervención oportuna evitaron que el cuadro se agravara. El guía fue asistido y trasladado a una zona segura para recibir atención médica más completa, donde quedó fuera de peligro.
El rescate volvió a poner en evidencia la complejidad de las tareas en alta montaña y la preparación que requiere cada expedición. A pesar de la experiencia de los profesionales que trabajan en el cerro más alto de América —con 6.962 metros sobre el nivel del mar—, los riesgos naturales siguen presentes y obligan a extremar cuidados.