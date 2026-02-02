Rescatan a una joven tras una descompensación en las Altas Cumbres de Córdoba

Una mujer de 27 años fue rescatada este sábado por la tarde en una zona agreste de las Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba, luego de sufrir una descompensación mientras realizaba una caminata en el parador
La mujer debió ser evacuada a pie por el difícil acceso al lugar y fue trasladada a un hospital de Mina Clavero. Las autoridades destacaron la coordinación entre los equipos de emergencia.
El Origen, ubicado sobre la ruta E-34. El operativo, que demandó la intervención de distintas fuerzas especializadas debido al difícil acceso vehicular, concluyó con la evacuación de la joven a pie y su posterior traslado a un hospital para recibir atención médica.
El incidente se registró alrededor de las 16:00 horas en el kilómetro 27 de la Ruta E-34, en el departamento San Alberto, cuando quienes acompañaban a la mujer alertaron sobre su estado de salud. Según informaron desde el lugar, la joven presentó un cuadro de descompensación que le impidió continuar la caminata, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.
Ante la llamada de auxilio, se activó un operativo conjunto que incluyó la participación del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba, junto con personal del Servicio de Emergencias y bomberos voluntarios de Mina Clavero.
Al llegar al punto, los equipos encontraron un terreno sumamente accidentado, con senderos estrechos e inaccesibles para vehículos, lo que obligó a que la evacuación se realizara íntegramente a pie.
Los rescatistas avanzaron casi 800 metros por senderos naturales hasta alcanzar un corredor sanitario, un punto donde se pudo articular la atención médica y el traslado en ambulancia. Debido a las características del itinerario, el operativo demandó alrededor de una hora y quince minutos, un tiempo considerable en un área agreste y con temperaturas elevadas.
Una vez alcanzado el corredor sanitario, el personal del servicio de emergencias brindó la asistencia primaria y luego trasladó a la joven al Hospital de Mina Clavero, donde quedó bajo observación médica para una evaluación más exhaustiva.
Hasta el momento, no se brindó información oficial sobre el diagnóstico definitivo ni sobre las causas específicas que desencadenaron la descompensación.
Desde las autoridades que participaron en el operativo resaltaron la importancia de la coordinación entre distintas áreas de emergencia para garantizar respuestas efectivas en situaciones de alto riesgo, especialmente en zonas de difícil acceso como las Altas Cumbres.
Estas áreas se caracterizan por su geografía irregular, con caminos angostos y pendientes pronunciadas que pueden complicar cualquier intervención.
La Policía de Córdoba difundió en sus redes sociales imágenes del traslado de la mujer en camilla por los senderos, y destacó que la actuación de los equipos fue clave para llevar a cabo una evacuación segura y sin contratiempos mayores.
Asimismo, subrayaron que la rapidez en la comunicación del caso por parte de quienes acompañaban a la joven facilitó la activación oportuna del operativo.
Este tipo de intervenciones en áreas agrestes pone de relieve la vulnerabilidad que enfrentan los excursionistas cuando las condiciones del terreno se combinan con factores como el calor, el esfuerzo físico o incluso cuadros de salud imprevistos.
Por ese motivo, las autoridades insistieron en la necesidad de extremar las precauciones al realizar actividades al aire libre, en particular en temporadas de altas temperaturas o en itinerarios exigentes.
Entre las recomendaciones emitidas por los equipos de emergencia se encuentran: llevar suficiente agua para mantenerse hidratado, utilizar ropa adecuada para la caminata y las condiciones climáticas, evaluar las propias capacidades físicas antes de iniciar una travesía, y mantener vías de comunicación activas para poder pedir ayuda de forma inmediata en caso de cualquier malestar.
Además, recordaron la importancia de no subestimar síntomas tempranos de fatiga o malestar, como mareos, náuseas o desorientación, ya que estos pueden evolucionar con rapidez en ambientes naturales exigentes.
Contar con un plan de contingencia y, de ser posible, realizar estas actividades acompañado también puede marcar una diferencia significativa en la gestión de emergencias.
Los servicios de emergencia señalaron que, aunque el operativo concluyó sin complicaciones mayores y la mujer se encuentra bajo cuidado médico, estos hechos sirven como un llamado de atención sobre los riesgos inherentes a las actividades recreativas en montaña si no se toman las medidas preventivas adecuadas.
La zona de las Altas Cumbres, situada en el Valle de Traslasierra, es un destino frecuentado por turistas y aficionados al senderismo por su belleza natural y sus rutas escénicas.
Sin embargo, también presenta desafíos propios de la topografía cordobesa, que requieren atención constante y respeto por las señales de advertencia y las recomendaciones de seguridad.
En este contexto, tanto las autoridades como los especialistas en actividades al aire libre instan a quienes planean recorrer estas áreas a prepararse debidamente, planificar sus recorridos de acuerdo con su nivel de preparación física, y evitar exponerse a situaciones que puedan poner en riesgo su integridad física.