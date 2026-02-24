Así era la lujosa casa donde "El Mencho" se escondía antes de ser abatido en Jalisco
El operativo que terminó con la vida del líder del CJNG expuso los detalles de un inmueble ubicado en un entorno de máxima privacidad, elegido por el capo narco como refugio en sus últimos días y escenario de un desenlace que conmocionó a México.
El operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, se desarrolló en uno de los enclaves residenciales más exclusivos del estado de Jalisco: el Tapalpa Country Club. El jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación se encontraba oculto en una vivienda de alto nivel, ubicada en una zona montañosa y rodeada por un espeso entorno boscoso.
Al iniciarse el operativo “El Mencho” intentó huir por el jardín trasero de la propiedad. La persecución continuó hacia el bosque lindero, donde fue alcanzado por disparos a pocos metros de la vivienda. Gravemente herido, fue trasladado en helicóptero hacia un hospital, pero murió durante el traslado.
Esconditeen plena montaña
La casa donde se refugiaba el capo narco estaba situada dentro del Tapalpa Country Club, un desarrollo privado caracterizado por el silencio, la privacidad y el contacto directo con la naturaleza. Imágenes aéreas difundidas por la prensa muestran una construcción moderna, de dos niveles, con amplios ventanales, techos altos y terminaciones en madera de alta calidad, integrada al paisaje serrano.
En el interior predominaban los ambientes amplios, con iluminación cálida y mobiliario de gama alta. La habitación principal contaba con una cama king size, mientras que los espacios comunes no mostraban señales de abandono, lo que indicaría que la vivienda estaba en uso reciente.
Entre los objetos personales encontrados se observaban prendas deportivas cuidadosamente dobladas, artículos de higiene ordenados y distintos elementos de uso cotidiano, lo que reforzó la idea de que se trataba de un refugio activo y no improvisado.
Símbolosreligiosos
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de símbolos religiosos en distintos sectores de la casa. Sobre una mesa pequeña se halló un altar con imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. Junto a ellos, una carta fechada el 25 de enero incluía un fragmento del Salmo 91, con una referencia explícita a la protección divina.
La casa permanecía ordenada y habitada al momento del operativo de seguridad.
En el segundo nivel del inmueble había tres habitaciones adicionales, cada una con baño privado y mobiliario de madera con terminaciones cuidadas. Lámparas colgantes aportaban una atmósfera serena, en contraste con el violento desenlace que se produciría en las inmediaciones.
En la parte posterior, un amplio jardín conectaba directamente con el cerro. Dos esculturas de piedra con figuras religiosas marcaban el límite entre la propiedad y el bosque. Fue en ese sector donde, según el informe presentado por las autoridades, se produjo el enfrentamiento final.
Recorridocriminal
Considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de México, “El Mencho” fue clave en la consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales más temidas del país. Durante años figuró entre los hombres más buscados, con una recompensa ofrecida por Estados Unidos que llegó a los 15 millones de dólares.
Especialistas lo ubicaban como uno de los últimos grandes capos al estilo de Joaquín Guzmán y Ismael Zambada, ambos detenidos en territorio estadounidense.
Nacido en el estado de Michoacán, emigró de niño a Estados Unidos. En la década del 90 fue condenado en California por delitos vinculados al narcotráfico. Tras cumplir su pena regresó a México, donde tuvo un breve paso por fuerzas policiales locales antes de integrarse al crimen organizado.
Su carrera criminal se consolidó tras la fragmentación del Cártel del Milenio, proceso que derivó en la creación del CJNG. Desde allí, ejerció un control férreo sobre el tráfico de drogas en varios estados del país y amplió las actividades del grupo a otros delitos como extorsión, robo de combustible y tráfico de personas.