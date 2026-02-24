Operativo armado

Así era la lujosa casa donde "El Mencho" se escondía antes de ser abatido en Jalisco

El operativo que terminó con la vida del líder del CJNG expuso los detalles de un inmueble ubicado en un entorno de máxima privacidad, elegido por el capo narco como refugio en sus últimos días y escenario de un desenlace que conmocionó a México.