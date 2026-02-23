#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Comunicado

Sheinbaum habló en medio del caos en México: "La gobernabilidad está garantizada"

La presidenta mexicana brindó una conferencia después de los gravísimos episodios de violencia que siguieron a la muerte del “Mencho”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: REUTERS/Raquel CunhaClaudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha
Seguinos en
Por: 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló en medio de los episodios de violencia en su país y aseguró este lunes que “la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo”.

Mirá tambiénQuién era “El Mencho”, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que Estados Unidos buscó por años

Durante la conferencia de prensa habitual, la mandataria habló después de los gravísimos incidentes que siguieron a la muerte del “Mencho”, uno de los principales líderes del narcotráfico mexicano, agradeció a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de México y dijo: "Se está resguardando la paz y normalidad en el país".

“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias”, afirmó la mandataria.

Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference about the wave of violence in Mexico, following the killing of Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as 'El Mencho', in a military operation on Sunday, at Palacio Nacional, in Mexico City, Mexico, February 23, 2026. REUTERS/Raquel CunhaClaudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

Así celebró el operativo que puso fin a la carrera criminal de ‘El Mencho’, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo fallecimiento desató una oleada de violencia en el país.

“Lo más importante ahora es garantizar la paz a la población en todo México. Así se está haciendo. El día de hoy hay más tranquilidad. Se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, agregó después de reconocer a los efectivos que “con mucho patriotismo” perdieron la vida el domingo.

La mandataria intentó transmitir calma y así se mostró durante su conversación con la prensa: “Nuestro mayor reconocimiento. El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos”, expresó.

Sheinbaum aseguró que este lunes ya no hay ningún bloqueo en las carreteras del país y que se está restableciendo la actividad después del caos que se vivió la víspera en diferentes estados debido a la violenta reacción del CJNG.

Members of the Federal Police guard the Secretary of Security and Citizen Protection building as security is reinforced due to a series of blockades and attacks, following the killing of drug lord Nemesio Oseguera, known as 'El Mencho,' in a military operation, in Mexico City, Mexico, February 23, 2026. REUTERS/Luis CortesOperativos de este lunes en México. Crédito: REUTERS/Luis Cortes

También reveló que, al confirmarse la muerte de ‘El Mencho’, el Gabinete de Seguridad organizó un centro de mando para coordinar operaciones con los gobernadores de los estados afectados y que funcionó de manera efectiva.

El rol de Estados Unidos

“Se está resguardando la paz y normalidad en el país”, completó Sheinbaum, quien también destacó la coordinación con Estados Unidos -país que colaboró con el operativo- y se refirió a los intercambios de informes de inteligencia.

Mirá tambiénOla de violencia en México tras la muerte de “El Mencho”: al menos 14 muertos y 64 detenidos

Puntualizó que en la captura y la eliminación del ’Mencho’, solo participaron tropas mexicanas.

“Es muy importante decirlo. Las operaciones, todas las operaciones, se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces”, aseveró la mandataria durante una rueda de prensa.

En ese sentido, amplió: “El entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en el intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
México
Narcotráfico
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro