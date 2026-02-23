Sheinbaum habló en medio del caos en México: "La gobernabilidad está garantizada"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló en medio de los episodios de violencia en su país y aseguró este lunes que “la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo”.
La presidenta mexicana brindó una conferencia después de los gravísimos episodios de violencia que siguieron a la muerte del “Mencho”.
Durante la conferencia de prensa habitual, la mandataria habló después de los gravísimos incidentes que siguieron a la muerte del “Mencho”, uno de los principales líderes del narcotráfico mexicano, agradeció a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de México y dijo: "Se está resguardando la paz y normalidad en el país".
“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias”, afirmó la mandataria.
Así celebró el operativo que puso fin a la carrera criminal de ‘El Mencho’, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo fallecimiento desató una oleada de violencia en el país.
“Lo más importante ahora es garantizar la paz a la población en todo México. Así se está haciendo. El día de hoy hay más tranquilidad. Se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, agregó después de reconocer a los efectivos que “con mucho patriotismo” perdieron la vida el domingo.
La mandataria intentó transmitir calma y así se mostró durante su conversación con la prensa: “Nuestro mayor reconocimiento. El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos”, expresó.
Sheinbaum aseguró que este lunes ya no hay ningún bloqueo en las carreteras del país y que se está restableciendo la actividad después del caos que se vivió la víspera en diferentes estados debido a la violenta reacción del CJNG.
También reveló que, al confirmarse la muerte de ‘El Mencho’, el Gabinete de Seguridad organizó un centro de mando para coordinar operaciones con los gobernadores de los estados afectados y que funcionó de manera efectiva.
“Se está resguardando la paz y normalidad en el país”, completó Sheinbaum, quien también destacó la coordinación con Estados Unidos -país que colaboró con el operativo- y se refirió a los intercambios de informes de inteligencia.
Puntualizó que en la captura y la eliminación del ’Mencho’, solo participaron tropas mexicanas.
“Es muy importante decirlo. Las operaciones, todas las operaciones, se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces”, aseveró la mandataria durante una rueda de prensa.
En ese sentido, amplió: “El entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en el intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional”.